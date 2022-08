ΗΠΑ: Νεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ντάριους Κάμπελ -Σταρ του Pop Idol - iefimerida.gr

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός, πρώην διαγωνιζόμενος στο Pop Idol και σταρ του θεάτρου, Ντάριους Κάμπελ, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στις ΗΠΑ σε ηλικία 41 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, στις 11 Αυγούστου, ενώ η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Η σχετική δήλωση ανέφερε: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ντάριους Κάμπελ Ντανές. Ο Ντάριους βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι στο δωμάτιο του διαμερίσματός του στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, στις 11 Αυγούστου, και διαπιστώθηκε ο θάνατός του το απόγευμα από το γραφείο του τοπικού ιατροδικαστή».

Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή και ηθοποιού Ντάριους Κάμπελ

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ύποπτων περιστάσεων. Τα αίτια του θανάτου του είναι άγνωστα προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι ιατρικές εξετάσεις.

«Ζητούμε να σεβαστείτε ευγενικά τις επιθυμίες μας για ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, ενώ συμβιβαζόμαστε με την τραγική απώλεια του γιου και του αδελφού μας», είπε η οικογένεια.

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής-τραγουδοποιός και ηθοποιός –ο οποίος ήταν γνωστός ως Darius Danesh όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο σόου Popstars το 2001– εμφανίστηκε επίσης στο πρώτο Pop Idol, το οποίο κέρδισε ο Will Young.

Συνέχισε με μια επιτυχημένη καριέρα, εμφανιζόμενος στο Σικάγο ως Billy Flynn, καθώς και στα Guys And Dolls, Gone With The Wind, μεταξύ άλλων.

Έζησε στις ΗΠΑ και παντρεύτηκε την Καναδή ηθοποιό Νατάσα Χένστριτζ το 2011, αλλά χώρισαν λίγα χρόνια αργότερα, το 2018.