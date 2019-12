Νέα Ζηλανδία: Συναγερμός από έκρηξη ηφαιστείου- Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ζηλανδία, καθώς σημειώθηκε έκρηξη στο ηφαίστειο Ουακατάνε, το οποίο βρίσκεται στο νησί Γουάιτ.

Η έκρηξη μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, όχι μόνο για όσους ζουν στο μικρό νησί της χώρας, αλλά και για το βόρειο νησί που ζει ο κύριος όγκος του πληθυσμού της και που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων.

Από την έκρηξη έχει σηκωθεί πυκνή λευκή ηφαιστειακή τέφρα και αέρια, που για τους τουρίστες αποτελεί ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο. Ωστόσο, σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, κατά την διάρκεια της έκρηξης υπήρξαν περίπου 20 τραυματισμοί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός. Τονίζουν ωστόσο πως κανείς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. To SBS κάνει λόγο για περισσότερους τραυματίες, ενώ αναφέρουν πως περισσότεροι από 100 άνθρωποι ζουν πλησίον του ηφαιστείου.

There has been an eruption on White Island, and our aviation meteorologists have issued a volcanic ash advisory for the area. Image from @gnsscience https://t.co/VNqvEljWbT^AJ pic.twitter.com/sMzhcm8CTw