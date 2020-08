Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Εξέδωσε Navtex για έρευνες του Oruc Reis ανοιχτά του Καστελλόριζου -Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία με την έκδοση NAVTEX για έρευνες ανοιχτά του Καστελλόριζου. Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια περιοχή που ήθελε η Αγκυρα να πραγματοποιήσει έρευνες τον Ιούλιο.

Η νέα τουρκική Navtex ενεργοποιείται από σήμερα 10 Αυγούστου, και θα ισχύει έως και τις 23 Αυγούστου.

Επίσης, από σήμερα το πρωί, στις 05:00, ενεργοποιείται και η Navtex για την άσκηση με πραγματικά πυρά των τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Αμεση αντίδραση -Παρακολουθούμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα

Από την ελληνική πλευρά οι Ενοπλες Δυνάμεις είναι σε απόλυτη ετοιμότητα με τον ελληνικό στόλο να βρίσκεται σε κομβικά σημεία του Αιγαίου και να παρακολουθεί τις όποιες κινήσεις της τουρκικής πλευράς, ενώ εκτάκτως, συγκαλείται το μεσημέρι το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν «παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις της Αγκυρα, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα».

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα είναι σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα

«Η αποφασιστικότητα μας είναι δεδομένη», τόνισε στην ΕΡΤ ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη να προχωρήσει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, ενώ είπε ότι η Άγκυρα υποχωρεί προσχηματικά, καθώς βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους σκοπούς της.

Η κίνηση αυτή της Άγκυρας, θεωρείται απάντηση στην υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου την περασμένη εβδομάδα.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Ο χάρτης της Νavtex

Σύμφωνα με το κυπριακό site offsite.com.cy η περιοχή που δεσμεύτηκε με την τουρκική Navtex απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα.

Η δέσμευση της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής που περιλαμβάνει μια θαλάσσια έκταση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περιλαμβάνει και μέρος της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Οπως αναφέρει το κυπριακό site, βρίσκεται στο σημείο όπου η ελληνική υφαλοκρηπίδα, συναντάται με την κυπριακή ΑΟΖ στα ανατολικά και με την αιγυπτιακή υφαλοκρηπίδα στα νότια. Βρίσκεται δηλαδή στο σημείο δηλαδή για το οποίο δεν υπήρξε συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.



Σημειώνεται ότι το Oruc Reis και τα δύο βοηθητικά του σκάφη, απενεργοποίησαν τα συστήματα εντοπισμού τους από χθες το βράδυ και δεν υπάρχει εικόνα για το που βρίσκονται. Ωστόσο πηγές από το ΓΕΕΘΑ σημείωναν μέχρι το βράδυ της Κυριακής ότι τα τρία πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι της Αττάλειας.