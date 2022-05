Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει νέο λογισμικό για τον εντοπισμό όπλων και εκρηκτικών μέσα στο πλήθος - Δείτε το βίντεο - iefimerida.gr

Οι επιστήμονες του ΝΑΤΟ εργάζονται πυρετωδώς για την εξεύρεση νέων αντιτρομοκρατικών «όπλων».

Ο νέος στόχος της Συμμαχίας είναι να αναπτύξει το κατάλληλο λογισμικό για τον έγκαιρο εντοπισμό -σε πραγματικό χρόνο- οπλισμού, σε καταστάσης συγκέντρωσης μεγάλου πλήθους.

Η τεχνολογία αυτή, όταν αναπτυχθεί επαρκώς, θα δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού εκρηκτικών και όπλων -ακόμα και μικρού μεγέθους - χωρίς να αντιλαμβάνονται οι περαστικοί και το πλήθος το τι συμβαίνει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο πρόγραμμα λέγεται «DEXTER» (Detection of EXplosives and firearms to counter TERrorism - Εντοπισμός εκρηκτικών και όπλων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας) και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος του ΝΑΤΟ για την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

Εφόσον το πρόγραμμα αναπτυχθεί επαρκώς και αποδειχτεί αποτελεσματικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπως είναι οι σταθμοί του μετρό, τα αεροδρόμια αλλά και μεγάλες εκδηλώσεις.

Δείτε το βίντεο: