Μπόρις Τζόνσον: Δεύτερη μέρα στην εντατική -Τι συμβαίνει με την υγεία του

Ο Μπόρις Τζόνσον πέρασε τη δεύτερη νύχτα του σε Μονάδα Εντατική Θεραπείας μολυσμένος από το νέο κορωνοϊό.

Εδώ και δύο εβδομάδες ο Βρετανός πρωθυπουργός ταλαιπωρείται από τον κορωνοϊό, με την κατάστασή του να παρουσιάζει επιδείνωση τα τελευταία 24ωρα και να χρειάζεται η διακομιδή του σε ΜΕΘ νοσοκομείου του Λονδίνου. Σύμφωνα με τους Times πάντως, ο πυρετός φάνηκε χθες να υποχωρεί, αφήνοντας σημάδια αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του.

Ο αντικαταστάτης του, Ντόμινικ Ράαμπ, τόνισε πως ο Τζόνσον εξακολουθεί να «παρακολουθείται στενά» από τους γιατρούς στο νοσοκομείο St Thomas και πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, καθώς και πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραμένει σε καλή κατάσταση πνευματικά. Στην χθεσινή συνεδρίαση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ο Ράαμπ είπε πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας λαμβάνει σταθερά οξυγόνο και αναπνέει χωρίς αναπνευστήρα ή άλλη αναπνευστική υποστήριξη. Περαιτέρω ενημέρωση της υγείας του, αναμένεται σήμερα.

Ο Μπόρις Τζόνσον, δέκα ημέρες μετά την είδηση πως βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, άρχισε να παρουσιάζει βήχα και υψηλό πυρετό, με τον γιατρό του να τον συμβουλεύει να πάει σε νοσοκομείο για περίθαλψη. «Ολες οι σκέψεις μας είναι στον πρωθυπουργό και την σύζυγό του, αλλά και όλη την οικογένειά του. Είμαι πεπεισμένος πως θα τα καταφέρει γιατί είναι μαχητής», σημείωσε ο Ράαμπ.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση είναι με «δεμένα χέρια» όπως αναφέρει το BBC και ο Guardian, καθώς ο Ντόμινικ Ράαμπ που πήρε προσωρινά την θέση του, δεν μπορεί να λάβει σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις, όπως για ζητήματα Αμυνας και ασφάλειας, ή άλλα όπως οι αλλαγές στον περιορισμό μετακινήσεων των πολιτών που είχε δεσμευτεί πως θα αποφασίσει ο Τζόνσον την επόμενη εβδομάδα, πριν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Ράαμπ δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παίρνει σημαντικές αποφάσεις, με τον Τζόνσον να υπολογίζουν πως θα χρειαστεί έναν μήνα για να αναρρώσει πλήρως, αν όλα πάνε καλά. Ως τότε όμως, το βρετανικό κοινοβούλιο θα συνεδριάσει, με επόμενο θέμα συζήτησης τα μέτρα περιορισμού μετακίνησης λόγω κορωνοϊού, την επόμενη εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC, η βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε μήνυμα στην οικογένεια του Μπόρις Τζόνσον, αλλά και στην εγκυμονούσα σύντροφό του, Κάρι Σίμοντς. Στο σημείωμα, η βασίλισσα φέρεται να αναφέρει πως οι σκέψεις της είναι και στους δύο και εύχεται ταχεία ανάρρωση στον πρωθυπουργό.

Και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, με ανάρτηση στο Twitter, εξέφρασε την ευχή του να αναρρώσει γρήγορα, όπως και ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος.



Our thoughts are with the Prime Minister and his family, who like so many in the UK and around the world are affected by coronavirus. We wish him a speedy recovery at this difficult time. W