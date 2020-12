Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί: «Οι επόμενοι τέσσερις με έξι μήνες ίσως είναι οι χειρότεροι της πανδημίας»

H επιστροφή στην κανονικότητα αργεί ακόμη, εκτιμά ο Μπιλ Γκέιτς, προειδοποιώντας ότι οι επόμενοι 4-6 μήνες μπορεί να είναι οι χειρότεροι της πανδημίας του κορωνοϊού.

Παρά την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech από τον FDA και την έναρξη της διανομής του στις ΗΠΑ, ο συνιδρυτής της Microsoft θεωρεί ότι μόνον αν ο πληθυσμός συνεχίσει να φορά μάσκες και να τηρεί τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μπορεί η χώρα να αποφύγει ένα μεγάλο ποσοστό των πρόσθετων 200.000 θανάτων που προβλέπει το IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) για το επόμενο εξάμηνο.

Μιλώντας στο CNN o Μπιλ Γκέιτς, το ίδρυμα του οποίου μετέχει στην προσπάθεια ανάπτυξης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, παραδέχθηκε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ πιο κοντά στην κανονικότητα απ’ ό,τι σήμερα, αλλά όπως είπε ο στόχος αυτός δεν θα είναι εφικτός πριν τα μέσα του 2022.

