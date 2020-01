Το Μπάκιγχαμ διέψευσε πως ο πρίγκιπας Κάρολος σνόμπαρε τον Πενς [βίντεο]

Ενα βίντεο που δείχνει τον πρίγκιπα Κάρολο να… προσπερνά τον Μάικ Πενς χωρίς να τον χαιρετήσει, σχολιάστηκε αρκετά από τα ΜΜΕ της Βρετανίας.

Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα έγραφαν πως ο Κάρολος σνόμπαρε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, κατά την τελετή για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς, στο Ισραήλ. Το Μπάκιγχαμ, με ανακοίνωσή του διέψευσε τις εκτιμήσεις πως ο Κάρολος σνόμπαρε τον Πενς, αναφέροντας πως πριν από το επίμαχο στιγμιότυπο, είχαν μια «θερμή συνομιλία».

Στο βίντεο, ο πρίγκιπας Κάρολος εμφανίζεται να συζητά με πολλούς από τους παριστάμενους. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Ο Βρετανός πρίγκιπας στη συνέχεια περνάει μπροστά από τον Πενς, που δείχνει σαν να περιμένει να ανταλλάξουν χειραψία. Ωστόσο, ο Κάρολος του ρίχνει μια ματιά, τον προσπερνάει και χαιρετά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, που στεκόταν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο.

