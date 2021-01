Μπάιντεν: «Εγχώριοι τρομοκράτες οι υποστηρικτές του Τραμπ -Επιχειρούν να φιμώσουν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους»

Επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, την οποία υποκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την εισβολή στο Καπιτώλιο ο Τζο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για μια από τις «πιο σκοτεινές ημέρες» στην Ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν, σε ομιλία του από το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, αποκάλεσε επίσης «εγχώριους τρομοκράτες» τους υποστηρικτές του Τραμπ που μπήκαν διά της βίας στο κτίριο. Ο Τραμπ «υποδαύλισε μια επίθεση χωρίς έλεος εναντίον των θεσμών» και επιχείρησε να χρησιμοποιήσει έναν όχλο «για να φιμώσει τις φωνές των Αμερικανών ψηφοφόρων», τόνισε, επισημαίνοντας με νόημα ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης πεπεισμένος ότι οι αντιρατσιστές διαδηλωτές θα είχαν «πολύ διαφορετική» αντιμετώπιση σε σύγκριση με τους οπαδούς του Τραμπ που έσπειραν το χάος στην Ουάσιγκτον. «Αν ήταν μια διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter, θα τους είχαν αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά από το νευριασμένο πλήθος που επιτέθηκε στο Καπιτώλιο. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι αλήθεια και είναι απαράδεκτο», υπογράμμισε.

BIDEN: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, there wouldn’t — they wouldn’t have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol." pic.twitter.com/h7uWsEa2UK