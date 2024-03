Επίθεση στη Μόσχα: Γιατί δεν κατονομάζει ο Πούτιν τον ISIS -Στόχος τρομοκρατών η Ρωσία, τι λένε αναλυτές - iefimerida.gr

Διεθνείς αναλυτές εξετάζουν τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με το μακελειό στη Μόσχα και προσπαθούν να εξηγήσουν τον λόγο που δεν έχει κατονομάσει ως τώρα το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο ανέλαβε την ευθύνη.

Σε δημοσίευμά του το NBC αναφέρεται στο πώς η επίθεση θα μπορούσε να βλάψει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν - ή να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να ενισχύσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί όλη αυτή η ρητορική για την Ουκρανία, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι πολύ πιο κοντά στο σπίτι»

Για τον Πούτιν, ο οποίος έχει βασίσει τη φαινομενικά ισόβια ηγεσία του στη διατήρηση της τάξης, η σφαγή θα είναι τουλάχιστον βαθιά ενοχλητική, γράφει το δημοσίευμα. Θα μπορούσε ακόμη και να αποδυναμώσει τη σιδερένια κυριαρχία του, ιδίως αφού απέρριψε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις ότι μια τέτοια επίθεση μπορεί να ήταν επικείμενη, λένε ορισμένοι ειδικοί.

«Σίγουρα δεν τον ενισχύει», δήλωσε ο John Lough, συνεργάτης του προγράμματος για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Chatham House, μια δεξαμενή σκέψης του Λονδίνου. «Στο εσωτερικό της ίδιας της ελίτ, θα υπάρξουν ερωτήματα σχετικά με το πού έχει επικεντρωθεί η προσοχή: Γιατί υπήρξε όλη αυτή η ρητορική για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι πολύ πιο κοντά στο σπίτι».

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο Ρώσος πρώην μεγιστάνας του πετρελαίου που μετατράπηκε σε αρχιεπικριτή του Πούτιν, χαρακτήρισε τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση να προχωρήσει «πλήρη αποτυχία του αστυνομικού κράτους».

Δεν πέρασε επίσης απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Πούτιν περίμενε περίπου 20 ώρες μετά την επίθεση για να απευθυνθεί στη χώρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ο Πούτιν δεν αναφέρεται στο Ισλαμικό Κράτος

Όταν εκφώνησε μια πεντάλεπτη ομιλία το Σάββατο, ο Πούτιν δεν ανέφερε τον ISIS, του οποίου το αφγανικό παρακλάδι, το ISIS-K, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ούτε αναφέρθηκε στην πιθανή αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών ή των υπηρεσιών ασφαλείας να την αποτρέψουν.

Αντιθέτως, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία βοήθησε τους δράστες της επίθεσης, βοηθώντας στο σχεδιασμό της αποτυχημένης απόδρασης.

Τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για «ακραίους ισλαμιστές», αλλά δεν κατονόμασε το Ισλαμικό Κράτος.

Αν και δεν αναγνωρίζεται από τον Ρώσο πρόεδρο, ο ISIS έχει εδώ και καιρό στοχοποιήσει τη Ρωσία, εν μέρει λόγω του ρόλου της Μόσχας στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, όπου υποστήριξε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, οι δυνάμεις του οποίου πολεμούσαν αντάρτες στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ISIS, σύμφωνα με τον Μαρκ Γκαλεότι, επικεφαλής της εταιρείας συμβούλων Mayak Intelligence και επίτιμο καθηγητή στο University College του Λονδίνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ISIS-K θεωρεί εδώ και καιρό στην πραγματικότητα τη Ρωσία ως έναν από τους κύριους εχθρούς», δήλωσε ο Γκαλεότι σε μια σύντομη έκδοση του podcast του, «In Moscow's Shadows» (στις σκιές της Μόσχας), την Κυριακή. «Κατά την την άποψή τους, η Ρωσία είναι ο μικρότερος Σατανάς, αν η Αμερική είναι ο μεγάλος Σατανάς».

Σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψή του στη Συρία το 2017, ο Πούτιν κήρυξε την «ολοκληρωτική νίκη» επί του ISIS, συνεχίζει το δημοσίευμα.

«Πρόκειται για παραμύθι» λένε αναλυτές για τη διαφυγή των τρομοκρατών προς την Ουκρανία

Ο Κιρ Τζάιλς, σύμβουλος επίσης στο Chatham House, απέρριψε την προσπάθεια του Πούτιν να συνδέσει την επίθεση με την Ουκρανία και τις αναφορές του σε ένα «παράθυρο» διαφυγής στη γραμμή του μετώπου, λέγοντας ότι αυτό θα απαιτούσε από τις ρωσικές δυνάμεις να τους αφήσουν να περάσουν από τη δική τους πλευρά μιας βαριά οχυρωμένης και ναρκοθετημένης εμπόλεμης ζώνης.

«Πρόκειται για παραμύθι», δήλωσε ο Τζάιλς, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου του 2022 «Russia’s War on Everybody: And What It Means for You».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουάσινγκτον συμφωνεί. Η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Αντριέν Γουάτσον δήλωσε ότι «ο ISIS φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επίθεση αυτή. Δεν υπήρξε καμία απολύτως ανάμειξη της Ουκρανίας».

Ρωσικά δημοσιεύματα αναγνώρισαν τους τέσσερις φερόμενους ως συλληφθέντες ένοπλους ως πολίτες του Τατζικιστάν, μιας πρώην σοβιετικής δημοκρατίας στην Κεντρική Ασία που είναι κυρίως μουσουλμανική και συνορεύει με το Αφγανιστάν. Έως και 1,5 εκατομμύριο Τατζίκοι έχουν εργαστεί στη Ρωσία και πολλοί έχουν τη ρωσική υπηκοότητα.

Την Κυριακή, οι τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας στο δικαστήριο της Μόσχας.

Οι δύο είχαν παραδεχθεί την ενοχή τους, ανέφερε το δικαστήριο. Και για τους τέσσερις διατάχθηκε η κράτησή τους τουλάχιστον μέχρι τις 22 Μαΐου, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Θα χρησιμοποιήσει ο Πούτιν την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα ως πρόσχημα για νέες κινήσεις στην Ουκρανία;

Δεν ήταν ακόμη σαφές αν τα σχόλια του Πούτιν ήταν απλώς μια προσπάθεια να ενισχύσει την εγχώρια υποστήριξη για τον πόλεμό του στην Ουκρανία ή αν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την τρομοκρατική επίθεση ως πρόσχημα για κάποια άλλη ενέργεια που σχετίζεται με τη σύγκρουση, γράφει το NBC.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζάιλς πιστεύει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει έναν ακόμη γύρο επιστράτευσης.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε μια μερική επιστράτευση των εφέδρων τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιστράτευση 300.000 περισσότερων στρατιωτών, αλλά στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να χρειαστεί ένας άλλος γύρος λόγω του άγνωστου αλλά σίγουρα κολοσσιαίου αριθμού νεκρών του πολέμου και στις δύο πλευρές.

«Αυτό δίνει μια δικαιολογία για την εντατικοποίηση της επιστράτευσης, τη συγκέντρωση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται», δήλωσε ο Τζάιλς, προσθέτοντας ότι επιτρέπει στο Κρεμλίνο να εφαρμόσει πολιτικές «που διαφορετικά δεν θα ήταν δημοφιλείς».

Λίγες ώρες μετά την επίθεση στη Μόσχα, η Ρωσία εξαπέλυσε ένα κύμα επιθέσεων στην Ουκρανία, με έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς να εισέρχεται για λίγο στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Αλλά οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες - συμπεριλαμβανομένου του Lough, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κίεβο - δήλωσαν ότι αυτό πιθανότατα δεν ήταν ένα άμεσο αντίποινο.