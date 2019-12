Μόσχα: Οι Αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκράτες του δράστη της επίθεσης σε κτίριο της FSB

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στη Ρωσία για τα κίνητρα του άνδρα που άνοιξε χθες πυρ στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB) στη Μόσχα, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα πέντε.

Ρωσικά ΜΜΕ ταυτοποίησαν τον δράστη, τον οποίο σκότωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας, ως έναν Ρώσο 39 ετών. Σύμφωνα με τις εφημερίδες Kommersant, Komsomolskaia Pravda, το τηλεοπτικό δίκτυο REN-TV και άλλα μέσα ενημέρωσης, ονομάζεται Εβγκένι Μανιούροφ και ήταν κάτοικος Ποντόλσκ, μιας πόλης νότια της Μόσχας. Εργαζόταν ως φύλακας και έκανε ερασιτεχνικά σκοποβολή. Οι Αρχές ερευνούν κατά πόσον ο δράστης είχε διασυνδέσεις με τρομοκράτες και εξτρεμιστές από τον βόρειο Καύκασο ή τη Συρία, αναφέρει η εφημερίδα Vedomosti επικαλούμενη πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ η Kommersant υηποστηρίζει ότι ο 39χρονος φώναζε συνθήματα, σαν εκείνα που χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές του ISIS.

Ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι στη διάρκεια της νύκτας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του δράστη στην Ποντόλσκ, μια πόλη 300.000 κατοίκων που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μόσχας. Στο σπίτι του βρέθηκαν πολλά όπλα, για τα οποία είχε άδεια. Η εφημερίδα Komsomolskaïa Pravda, επικαλούμενη την ημέρα του δράστη, ανέφερε ότι εργαζόταν σε εταιρείες security, αλλά είχε σταματήσει να εργάζεται εδώ και λίγο καιρό.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μητέρα του δήλωσε ότι «τον τελευταίο καιρό είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Άραβες». «Δεν καταλάβαινα τίποτα, μιλούσαν αγγλικά», πρόσθεσε. Πολλά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του πτώματος του δράστη, ενός ευτραφούς άνδρα με αίμα στο πρόσωπό του, που φορά χοντρά γυαλιά και έχει γενειάδα με μερικές άσπρες τρίχες.

Η FSB, στόχος της χθεσινής επίθεσης, και η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, είναι μέχρι τώρα φειδωλές στις ανακοινώσεις και έχουν μόνο επιβεβαιώσει την επίθεση και τον απολογισμό της. Ένας πράκτορας της FSB σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας πολίτης.

