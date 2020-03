Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Στενότερη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στα θέματα εθνικής ασφάλειας

Τη στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ αναδεικνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στο μήνυμα για την 25η Μαρτίου, Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς την επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual Defense Cooperation Agreement), ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι έχουν μπει τα θεμέλια για τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

«Η συμφωνία αυτή ανοίγει το δρόμο για στενότερη συνεργασία σε θέματα εθνικής ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών μας για τις επόμενες δεκαετίες. Είμαστε επίσης ευγνώμονες για τη δέσμευση της Ελλάδας, ενός ισχυρού συμμάχου στο ΝΑΤΟ, απέναντι στη ναυτική μας παρουσία στον κόλπο της Σούδας, στο νησί της Κρήτης», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι δύο χώρες έχουν καταφέρει μέσα από τις συγκεκριμένες συνέργειες να σφυρηλατήσουν μια εταιρική σχέση, η οποία είναι σε θέση να προωθεί τα στρατηγικά τους συμφέροντα με γνώμονα την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Proclamation on Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy, 2020 | The White House https://t.co/kXpSEvTo8q