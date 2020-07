Τραγωδία στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 50 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο [εικόνες]

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ορυχείο νεφρίτη στη βόρεια Μιανμάρ, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας.

«Οι εργάτες του ορυχείου παρασύρθηκαν από ένα κύμα λάσπης που προκλήθηκε από τις σημαντικές νεροποντές» στην περιοχή, διευκρινίζει η πυροσβεστική υπηρεσία στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ορυχείο της πλούσιας σε κοιτάσματα νεφρίτη περιοχής Χπάκαντ της πολιτείας Καχίν, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

«Συνολικά υπάρχουν 50 πτώματα (…) Αυτήν την στιγμή διεξάγονται επιχειρήσεις διάσωσης», προσθέτει η πυροσβεστική στην ανάρτησή της.

At least 50 killed in a monsoon-triggered jade mine landslide in Hpakant, #Myanmar, on Thursday morning. Local villagers claimed that about 200 people are still buried in the landslide. pic.twitter.com/69tOiJvJoa