Μεξικό: Οργή μετά τη δολοφονία γυναίκας -Εφημερίδα δημοσίευσε φωτογραφία της σορού

Ingrid no "apareció muerta" a Ingrid no la mató un "loco"

Ingrid no tiene la culpa por haber sido víctima



A Ingrid la asesinó un sistema misógino que destruye diariamente la vida de las mujeres, la asesinó uno de tantos hombres que cometen feminicidios diario #justiciaparaIngrid pic.twitter.com/BECfRFc1P2