Μεταναστευτικό: Η «γκάφα» των New York Times στο ρεπορτάζ για τον Έβρο -Τούρκος πολίτης ο «μετανάστης»

Μεγάλη δημοσιότητα πήρε το ρεπορτάζ των New York Times με το οποίο υποστήριζαν ότι η Ελλάδα διατηρεί μυστικό κέντρο κράτησης μεταναστών στον Έβρο.

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα ένας εκ των δημοσιογράφων που υπογράφει το άρθρο, ο Patrick Kingsley, με ανάρτησή του στο twitter, παραδέχεται ότι ένας από τους μετανάστες που μίλησε και στον οποίο εν μέρει στηρίχθηκε το ρεπορτάζ είναι ο Σομάρ Αλ Χουσεϊν, ο οποίος έλαβε πρόσφατα τουρκικό διαβατήριο.

« Ηταν δικό μου λάθος. Εγώ έκανα τη συνέντευξη και δεν το ξεκαθάρισα. Έχει, πλέον, προστεθεί στο άρθρο» σημειώνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος σε άλλη ανάρτηση επιμένει ότι το δημοσίευμα είναι αληθές υποστηρίζοντας, μάλιστα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει διαψεύσει

But Somar's dual nationality is tangential to the actual story.



The site exists.



It's hidden from scrutiny.



And the Greek government doesn't deny it.https://t.co/eAdWW87BPS