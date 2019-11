Μέσα σε πτήση 19 ωρών και 19 λεπτών, χωρίς στάση -Η διπλή ανατολή και η γυμναστική [εικόνες & βίντεο]

Αντέχει κανείς- επιβάτης ή μέλος πληρώματος- σε πτήση 19 ωρών και 19 λεπτών χωρίς στάση, από το Λονδίνο ως το Σίδνεϊ; Είναι ένα από τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η Qantas, στο πλαίσιο των μεγαλεπήβολων σχεδίων της.

Η αεροπορική εταιρεία έκανε μία ακόμη μνημειώδη πτήση. Επειτα από το ταξίδι από τη Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ, χωρίς στάση, που έγινε τον προηγούμενο μήνα, τώρα, έγινε δοκιμαστική πτήση από το Λονδίνο με προορισμό το Σίδνεϊ. Το ολοκαίνουριο Boeing 787 Dreamliner της Qantas απογειώθηκε από το Χίθροου το πρωί της Πέμπτης, ώρα Βρετανίας, και προσγειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Σίδνεϊ. Χρειάστηκε 19 ώρες και 19 λεπτά για να ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι, που ήταν κατά δύο ώρες συντομότερο από τις αντίστοιχες πτήσεις που γίνονται σήμερα, με μία στάση για ανεφοδιασμό.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδρομή που καλύπτει εμπορική πτήση καθώς, σύμφωνα με τον Guardian, εκείνη από το Λονδίνο προς τη Νέα Υόρκη ήταν κατά 1.600 χλμ. μικρότερη. Οταν προσγειώθηκε στο Σίδνεϊ, το αεροπλάνο είχε 6.300 κιλά καύσιμα, ποσότητα που μεταφράζεται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά χρόνο πτήσης. Ενα Dreamliner μπορεί να μεταφέρει έως και 300 ανθρώπους, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να πετάξει γεμάτο- με επιβάτες αλλά και φορτίο- από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ χωρίς ανεφοδιασμό, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Στην πτήση από το Λονδίνο προς το Σίδνεϊ επέβαιναν 52 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος. Ηταν στελέχη της Qantas, δημοσιογράφοι, αλλά και επιστήμονες. «Είδαμε διπλή ανατολή του ηλίου!», δήλωσε ενθουσιασμένος ο εκτελεστικός διευθυντής της Qantas, Αλαν Τζόις μετά την προσγείωση.

Ο Χιου Γουίτφιλντ, ρεπόρτερ του 7News της Αυστραλίας, ήταν ανάμεσα στους τυχερούς που ταξίδεψαν με αυτή την πτήση. «Μόλις επιβιβαστήκαμε, μας είπαν απευθείας να συντονιστούμε στην ώρα Σίδνεϊ. Μας κράτησαν ξύπνιους για 5 ώρες με ασκήσεις γυμναστικής και δυνατά φώτα», περιέγραψε μεταξύ άλλων για αυτή την εμπειρία. Εννοείται βέβαια πως και αυτός εντυπωσιάστηκε με τη διπλή ανατολή. «Στην αριστερή πλευρά του αεροπλάνου είδαμε τον ήλιο να βγαίνει από τα σύννεφα, πάνω από τη βόρεια Ευρώπη. Περίπου 12 ώρες αργότερα, όταν είχαν περάσει περίπου 8 ώρες σκοταδιού στην πτήση για να κοιμηθούμε, είδαμε μια πορτοκαλί ανατολή πάνω από τις Φιλιππίνες», έγραψε ο δημοσιογράφος.

Στο αεροπλάνο βρίσκονταν και επιστήμονες, αφού στόχος αυτής της πτήσης ήταν να καταγραφούν τα στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά των επιβατών και του πληρώματος, τα επίπεδα μελατονίνης, όπως και τις γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από δύο ομάδες πιλότων, αφού μεταξύ άλλων η Qantas θέλει να διαπιστώσει ποια είναι τα ιδανικά πλάνα για την ξεκούραση του πληρώματος κατά τη διάρκεια μιας τόσο μεγάλης πτήσης. Η αεροπορική εταιρεία κάνει αυτές τις δοκιμαστικές πτήσεις καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει αυτά τα ταξίδια, χωρίς στάση, έως το 2023.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που μια αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί την πτήση Λονδίνο- Σίδνεϊ χωρίς στάση. Η Qantas το είχε κάνει και το 1989, με ένα Boeing 747-400, στο οποίο επέβαιναν 23 άνθρωποι. Τότε, η πτήση είχε διαρκέσει 20 ώρες και 9 λεπτά.

We know it’s not Throwback Thursday but we thought this was pretty special. #QF7879 pilots recreate the history making image from our first LHR-SYD nonstop flight back in 1989. Photo: James D Morgan #QFnonstop pic.twitter.com/S5FjRAQwaz