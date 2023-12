Η «Μέγκαν Μαρκλ της Σουηδίας» -Η τηλεστάρ με τις τόπλες φωτογραφίσεις που έγινε πριγκίπισσα και προκάλεσε θύελλες - iefimerida.gr

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, την οποία συγκρίνουν με τη Μέγκαν Μαρκλ, διευκρινίζει πως δεν έχει σκοπό να φύγει από το Παλάτι, αν και είχε περάσει δύσκολα μετά τον βασιλικό της γάμο.

Λίγα χρόνια πριν έρθει στο προσκήνιο η Μέγκαν Μαρκλ, η Σκανδιναβία είχε τη δική της πριγκίπισσα-επαναστάτρια, η οποία «πολεμήθηκε» από τον σουηδικό Τύπο, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και σήμερα να είναι από τα πιο δημοφιλή βασιλικά πρόσωπα της Σουηδίας. Ο λόγος για την πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, η οποία παντρεύτηκε τον γιο του βασιλιά της Σουηδίας, πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ, το 2015.

Όταν η Μέγκαν Μαρκλ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι, ο ξένος Τύπος συνέκρινε το ζευγάρι με την πριγκίπισσα Σοφία και τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ, καθώς έχουν αρκετά κοινά: Οι δύο πρίγκιπες έχουν μεγαλύτερα αδέρφια τα οποία προορίζονται για το Στέμμα, οι γυναίκες τους υπήρξαν τηλεστάρ προτού μπουν στις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης και ο αγαπημένος τους προορισμός είναι η Νότια Αφρική.

Ωστόσο, έχουν μια σημαντική διαφορά: η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, αν και πέρασε δύσκολα, καθώς ο Τύπος επανέφερε συνεχώς στο προσκήνιο τη ζωή της πριν μπει στη βασιλική οικογένεια της Σκανδιναβίας, δεν σκέφτηκε ποτέ να αφήσει τη ζωή στο Παλάτι. Αντίθετα, το πάλεψε μέχρι που απέδειξε πως είναι κατάλληλη να φέρει πριγκιπικό τίτλο και, πλέον, απολαμβάνει αγάπη και σεβασμό.

«Δεν θα ακολουθήσω το παράδειγμα της Μέγκαν»

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, συμμετέχοντας σε ένα ντοκιμαντέρ για το σουηδικό τηλεοπτικό κανάλι TV 4 το 2022 γυρισμένο στη Νότια Αφρική, σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη βασιλική οικογένεια, δήλωσε πριν από περίπου ένα χρόνξ ότι δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι και δεν θα παραιτηθεί από τη βασιλική οικογένεια, παρότι αντιμετώπιζε παρόμοιες δυσκολίες όπως το προαναφερόμενο ζευγάρι.

Το πρώην μοντέλο και νυν δούκισσα του Βέρμλαντ δήλωσε στο ίδιο ντοκιμαντέρ ότι τα κατάφερε παρά τα «θυελλώδη χρόνια» μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ, που έγινε το 2015.

«Όχι. Όχι πραγματικά» ήταν η κατηγορηματική απάντησή της, πριν από περίπου έναν χρόνο, σύμφωνα με το Royal Central, σε ερώτηση δημοσιογράφου αν είχε σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψει τη βασιλική οικογένεια, όπως έκαναν οι Σάσεξ.

«Νομίζω ότι έχω βρει μια φανταστική ισορροπία και θεωρώ πραγματικά θετικό ότι τα κατάφερα μέσα σε αυτά τα θυελλώδη χρόνια. Είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε λίγο και στους δύο κόσμους» πρόσθεσε η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας.

Και παραδέχθηκε: «Από τότε που έγινα πριγκίπισσα έχω περάσει πολλές κρίσεις ταυτότητας. Εδώ στη Νότια Αφρική έχω ένα είδος ταυτότητας, κι όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου έχω κάτι άλλο. Εδώ μου επιτρέπεται να είμαι αυτή που θέλω να είμαι».

Τα «θυελλώδη χρόνια» που ανέφερε η πριγκίπισσα Σοφία θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στα πρώτα χρόνια της σχέσης της με τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιππο. Κατά την προετοιμασία του βασιλικού γάμου του ζευγαριού η ίδια δέχτηκε επικρίσεις μετά τη δημοσίευση από διάφορα μέσα ενημέρωσης ιστοριών και φωτογραφιών από την εποχή που εργαζόταν ως μοντέλο και ως ριάλιτι σταρ.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει δεχθεί παρόμοια κριτική τα χρόνια μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018. Έχει αντιμετωπίσει κριτική τόσο από τον Τύπο όσο και από ανώνυμες πηγές με τις οποίες φέρεται να συνεργάστηκε προτού γίνει μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή τους ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν αναφέρει και οι ίδιοι την αγάπη τους για τη Νότια Αφρική και πως εκεί έχουν ζήσει πιο... κανονικά, ενώ την επισκέφθηκαν και στην πρώτη τους επίσημη βασιλική περιοδεία μαζί με τον Άρτσι.

Ποια ήταν η Σοφία πριν γίνει πριγκίπισσα της Σουηδίας

Το τοπίο στις παρθένες λίμνες, στα δάση και στα βουνά του Älvdalen της Σουηδίας μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι της Disney. Σε αυτό το μαγικό και παραμυθένιο μέρος, μέσα στην εξοχή, μεγάλωσε η πριγκίπισσα της Σουηδίας. Και, όπως η σειρά της Disney «Sofia the First», υπάρχει μια άλλη πριγκίπισσα Sofia που από ένα καθημερινό κορίτσι έφτασε να ζει σε ένα βασιλικό παλάτι.

Γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1984 με το όνομα Sofia Kristina Hellqvist και είναι η δεύτερη από τις τρεις κόρες της οικογένειας. Η μητέρα της, Marie Britt Rotman, εργαζόταν ως διευθύντρια μάρκετινγκ και ο πατέρας της, Erik Oscar Hellqvist, ήταν σύμβουλος απασχόλησης.

Η μικρή Σοφία έζησε στο Täby της Σουηδίας μέχρι τα έξι της χρόνια. Στη συνέχεια η οικογένειά της μετακόμισε στη μικροσκοπική πόλη Älvdalen, όπου οι ρούνες χρησιμοποιούνταν ακόμη μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα και υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να μιλούν μια αρχαία γλώσσα της εποχής των Βίκινγκς που ονομάζεται Elfdalian. Η περιοχή τής πρόσφερε μια δραστήρια παιδική ηλικία γεμάτη με πολλές υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το σκι.

Η Σοφία φοίτησε στα σχολεία Älvdalen Montessori και Älvdal. Ενδιαφέρθηκε για τις τέχνες και έγινε μαθήτρια του καλλιτεχνικού προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Vansbro, με ειδίκευση στη μουσική. Χρόνια αργότερα έγραψε τραγούδι για τον σύζυγό της, το οποίο παίχτηκε τη μέρα του γάμου τους.

Ίσως θέλοντας να γνωρίσει ένα πιο κοσμοπολίτικο περιβάλλον, η Σοφία έβαλε στο στόχαστρό της τη Στοκχόλμη. Ενώ σπούδαζε στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, εργάστηκε επίσης ως μοντέλο. Σε ηλικία 20 ετών έκανε τόπλες φωτογράφιση μαζί με έναν βόα τυλιγμένο στον λαιμό της, για το σουηδικό ανδρικό περιοδικό «Slitz», και ψηφίστηκε «Miss Slitz 2004».

Η αναγνώριση από το μόντελινγκ την οδήγησε το 2005 στην τηλεόραση, όπου συμμετείχε στο σουηδικό ριάλιτι «Paradise Hotel». Το δημοφιλές πρόγραμμα παρουσίαζε σέξι εργένηδες που ζούσαν μαζί σε ένα πολυτελές θέρετρο. Η Σοφία ανακηρύχθηκε φιναλίστ πριν ψηφιστεί.

Το επόμενο βήμα για τη Σοφία ήταν τα λαμπερά φώτα του Big Apple. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη την ίδια χρονιά, όπου σπούδασε Λογιστική στο New York Institute of English and Business.

Όσο βρισκόταν εκεί, εργαζόταν ως σερβιτόρα και δασκάλα γιόγκα. Συνίδρυσε, επίσης, μια μάρκα ρούχων γιόγκα, την Drop of Mindfulness, με έναν άλλον εκπαιδευτή στο στούντιο όπου δίδασκε.

Μετά από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στη Σουηδία και γνώρισε τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιππο μέσω κοινών φίλων. Και οι δύο έτρωγαν σε ένα εστιατόριο με φίλους, όπου οι δύο παρέες... έπεσαν η μία επάνω στην άλλη, αλλάζοντας για πάντα τη ζωή της Σοφία.

Η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε την άνοιξη του 2010, με πολλές μη κολακευτικές ιστορίες και φωτογραφίες από την εποχή που η Σοφία ήταν «Miss Slitz» να δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης.

Παρόλο που έχουν γραφτεί πολλά για το παρελθόν της πριγκίπισσας, η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της στη σουηδική τηλεόραση ότι δεν θα άλλαζε τίποτα. «Δεν μετανιώνω για τίποτα. Όλες αυτές οι εμπειρίες με έκαναν το άτομο που είμαι. Δεν θα είχα κάνει αυτές τις επιλογές σήμερα» ξεκαθάρισε.

Η Σοφία συνέχισε να ασχολείται με φιλανθρωπικό έργο και το 2010 ίδρυσε το Project Playground μαζί με μια φίλη της. Ο Οργανισμός βοηθάει τα μειονεκτούντα παιδιά στη Νότια Αφρική, ένας σκοπός που βρίσκεται στην καρδιά της, αφού εργάστηκε ως εθελόντρια στην Αφρική.

Ο αρραβώνας του πρίγκιπα Καρλ Φίλιππου και της Sofia Hellqvist ανακοινώθηκε στις 27 Ιουνίου 2014.

Όπως ο πρίγκιπας Χάρι υπερασπίστηκε την τότε φίλη του Μέγκαν Μαρκλ, έτσι και ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιππος επέκρινε τον Τύπο για την αντιμετώπιση της Σοφία. Ο πρίγκιπας δήλωσε σε τηλεοπτικό talk show ότι η μελλοντική του σύζυγος «κρεμάστηκε για να στεγνώσει με τρόπο εκφοβιστικό».

Σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, η Σοφία δεν ήταν ευπρόσδεκτη από τη σουηδική βασιλική οικογένεια, καθώς δεν πίστευαν ότι ήταν κατάλληλη για να γίνει πριγκίπισσα φέροντας τον τίτλο της δούκισσας. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιππος δήλωσε πως αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια και ότι η Σοφία είχε γίνει ευπρόσδεκτη από τη (βασιλική) οικογένειά του και μάλιστα με θερμή υποδοχή.

Το ζεύγος παντρεύτηκε στο βασιλικό παρεκκλήσι του Βασιλικού Παλατιού της Στοκχόλμης στις 13 Ιουνίου 2015. Πιστό σε αυτό το πολύ μοντέρνο ζευγάρι, η τελετή τους περιλάμβανε μερικές παραλλαγές αγαπημένων επιτυχιών αναμεμειγμένες με παραδοσιακή μουσική. Συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες τραγούδησαν το «Fix You» των Coldplay και μια σουηδική εκδοχή του «Umbrella» της Rhianna. Και, φυσικά, το τραγούδι που έγραψε η Σοφία για τον νέο της σύζυγο.

Η πριγκίπισσα Σοφία και ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιππος είναι γονείς τριών παιδιών: του πρίγκιπα Αλέξανδρου, του πρίγκιπα Γαβριήλ και του πρίγκιπα Ιουλιανού.

Σήμερα η πριγκίπισσα Σοφία είναι αγαπημένο μέλος της σουηδικής βασιλικής οικογένειας. Η φιλική και προσγειωμένη προσωπικότητά της έχει συμβάλει στο να γίνει μια αξιαγάπητη και δημοφιλής πριγκίπισσα. Με το έργο της στους τομείς της υγείας και της φυσικής κατάστασης, των θεμάτων νεολαίας και της καταπολέμησης του εκφοβισμού, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για τη Σουηδία.