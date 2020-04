Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο προσγειώθηκε στο Παρίσι -Μεταφέρει 150 τόνους υγειονομικού υλικού

Dünyanın ən böyük yük təyyarəsi Bakıda! ✈️ "Mriya" aviasiya tarixində dünyanın ən iri və ən ağır yükgötürmə qabiliyyətinə malik olan hava gəmisidir və 1988-ci ildə "Antonov" aviasiya konserni tərəfindən bir nüsxədə istehsal edilmişdir. Hazırda eyni adlı "Antonov Airlines" yük aviaşirkətinin rəhbərliyi altında istismar olunur. Largest cargo aircraft landed in Baku! ✈️ Mriya is the world’s largest cargo aircraft in the entire history of aviation. Being one-of-a-kind, “Mriya” was manufactured at the Antonov Aviation Concern in 1988. Currently it is operated under the auspices of the similarly-named cargo airline – “Antonov Airlines”.