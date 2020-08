Τουρκία: «Μεγαλεία» σουλτάνου ονειρεύεται ο Ερντογάν -Θέλει να αναβιώσει την μάχη του Ματζικέρτ!

Σε ένα ακόμη παραλήρημα μεγαλείου προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικαλούμενος την μάχη του… Ματζικέρτ πριν από χίλια χρόνια μεταξύ του σουλτάνου Αρσλάν και του Βυζαντίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, του ανεξάρτητου δικτύου Nordic Monitor, ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του την Πέμπτη σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος, δήλωσε ότι επιθυμεί ν’ αναβιώσει την ιστορία ακολουθώντας τα χνάρια του Αλπ Αρσλάν, που με την επικράτησή (26/8/1071) του επί των στρατευμάτων του βυζαντινού αυτοκράτορα Ρωμανού Δ’ Διογένη, έθεσε τις βάσεις για την κυριαρχία των Σελτζούκων στην Aνατολία.

Ο Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν.

#Turkey's President #Erdogan said today he wants to revive history & follow the footsteps of Turkish Sultan Alp Aslan who defeated the #Byzantine Empire in the Battle of Manzikert in 1071.



Erdogan will camp out in the same place as Sultan before moving to the battle field. pic.twitter.com/BRfVuhRVJG