Πέθανε ο τραγουδιστής των Faithless, Maxi Jazz -«Είμαστε συντετριμμένοι», λέει το συγκρότημα - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Maxi Jazz, τραγουδιστής του βρετανικού μουσικού συγκροτήματος Faithless.

Η Sister Bliss, μέλος του συγκροτήματος, είπε ότι πέθανε «ειρηνικά στον ύπνο του» στο σπίτι του στο νότιο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής.

«Στέλνω αγάπη σε όλους εσάς που μοιραστήκατε το μουσικό μας ταξίδι. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον», έγραψε στο Twitter.

«Είμαστε συντετριμμένοι»: Πέθανε ο τραγουδιστής των Faithless, Maxi Jazz

Οι Faithless ήταν γνωστοί για πολλά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των God Is A DJ, We Come 1 και Insomnia, τρεις κορυφαίες επιτυχίες το 1996.

Μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στα social media ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Έδωσε το σωστό νόημα και μήνυμα στη μουσική μας».

«Ήταν επίσης ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσβάσιμη. Ήταν τιμή και, φυσικά, αληθινή χαρά να συνεργαστώ μαζί του».

«Ήταν ένας λαμπρός στιχουργός, ένας DJ, ένας βουδιστής, μια υπέροχη σκηνική παρουσία, λάτρης των αυτοκινήτων, ανεξάντλητος ομιλητής, όμορφος άνθρωπος, ηθική πυξίδα και ιδιοφυΐα».

Οι επιτυχίες του συγκροτήματος Faithless



Οι Faithless είναι Βρετανικό μουσικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, με μέλη τους Maxi Jazz, Sister Bliss και Rollo. Το συγκρότημα έγινε αρχικά γνωστό με τα τραγούδια «Insomnia», «Salva Mea», «God Is a DJ» και «We come 1».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους (από το 1995 έως το 2011), ηχογράφησαν έξι μουσικά στούντιο άλμπουμ και έχουν πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Τον Φεβρουάριο του 2015 επανενώθηκαν και τον Οκτώβριο του 2015 κυκλοφορήσαν το Faithless 2.0, ένα διπλό remix album που περιέχει όλες τις επιτυχίες τους.

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, κυκλοφόρησαν το "All Blessed", το οποίο είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους μετά από 10 χρόνια και το πρώτο χωρίς τον βασικό τραγουδιστή τους, Maxi Jazz.

