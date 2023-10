Μάθιου Πέρι: Εκατοντάδες θαυμαστές, στη βροχή, αφήνουν λουλούδια στο καφέ όπου πήγαιναν τα «Φιλαράκια» [εικόνες] - iefimerida.gr

H βροχή δεν εμπόδισε τους εκατοντάδες θαυμαστές των «Friends» στο Μανχάταν να τιμήσουν τον Μάθιου Πέρι.

Ο Μάθιου Πέρι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, και οι θαυμαστές άφησαν λίγα λουλούδια και συγκινητικά σημειώματα εκεί όπου γυρίστηκε η σειρά.

«Ήταν το αγαπημένο μου σόου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ να το βλέπω τώρα χωρίς να νιώθω βαθιά θλίψη» δήλωσε η 29χρονη Catherine Schmitt στο Variety.

«Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε Μπινγκ»

Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από την εξαώροφη πολυκατοικία στο West Village στο κέντρο της Νέας Υόρκης κρατώντας σημειώματα που είχαν γράψει, μεταξύ άλλων, για τον Μάθιου Πέρι «Εδώ όπου όλοι χάσαμε έναν φίλο» και τραβώντας φωτογραφίες από τη διάσημη τοποθεσία.

«Ήταν όλοι φίλοι μας», είπε η Hope Pace, η οποία ακύρωσε το πρόγραμμά της για να αποτίσει φόρο τιμής στον ηθοποιό. Κρατώντας ένα σημείωμα που έγραφε «Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε Μπινγκ», δήλωσε: «Αξίζει να τιμηθεί, ξέρω ότι υπέφερε πολύ».

Αν και εμφανίστηκε και σε άλλες σειρές και ταινίες, όπως το «Studio 60 on the Sunset Strip» και το «The Whole Nine Yards», ο Πέρι ταυτίστηκε με τον αξιαγάπητο και σαρκαστικό Τσάντλερ Μπινγκ που υποδύθηκε για δέκα χρόνια στη σειρά.

«Είμαι 58 ετών και ο Μάθιου Πέρι ήταν 54 ετών. Είναι δύσκολο να χάνεις ανθρώπους που είναι συνομήλικοί σου. Νομίζεις ότι θα γεράσεις μαζί τους», είπε η Emabel Gund δακρυσμένη. «Εύχομαι να νικήσει τους δαίμονες».

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστη η αιτία του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού.

-Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ