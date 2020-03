Ο Μακρόν προανήγγειλε συνεργασία με Τραμπ για τον κορωνοϊό

Ο Εμανουέλ Μακρόν προανήγγειλε συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες άλλων χωρών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ καλή συζήτηση» με τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter προτού προσθέσει πως «μπροστά στην κρίση, μαζί με άλλες χώρες, προετοιμάζουμε για τις επόμενες ημέρες μια νέα σημαντική πρωτοβουλία». Ο Μακρόν, που οι σχέσεις του με τον Τραμπ έχει περάσει από χίλια κύματα, δεν έκανε καμία περαιτέρω διευκρίνιση για το τι ακριβώς αναφέρεται.

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.