NYT: Ο μακελάρης του Τέξας είχε επικοινωνία σε πλατφόρμες με νέους από την Καλιφόρνια ως την Ελλάδα - iefimerida.gr

O 18χρονος μακελάρης του Τέξας επικοινωνούσε με έφηβους από την Καλιφόρνια μέχρι και την Ελλάδα, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι «New York Times».



Ο Σαλβαδόρ Ράμος, που σκότωσε 19 παιδιά και δύο ενήλικες σε ένα σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας, είπε σε μία διαδικτυακή του φίλη πως μόλις είχε πυροβολήσει τη γιαγιά του και πως επρόκειτο να «γαζώσει ένα δημοτικό σχολείο», λίγα λεπτά προτού διαπράξει μία από τις χειρότερες και μεγαλύτερες δολοφονίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα από τις ανταλλαγές των μηνυμάτων που έδωσε στις Αρχές ένας φίλος του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλληλεπιδράσεις ακόμη και με Έλληνες μέσω του Yubo είχε ο μακελάρης του Τέξας

Όπως αναφέρουν οι «New York Times», ένα 15χρονο κορίτσι από τη Γερμανία που ζήτησε να κατονομαστεί μόνο με το ψευδώνυμό της, Cece, δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα πως είχε γνωρίσει τον δράστη, Σαλβαδόρ Ράμος, περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα στο Yubo, μια εφαρμογή που επιτρέπει στον κόσμο να μεταδίδει ζωντανά βίντεο σε μέχρι και 10 αγνώστους και μέσω της οποίας κι άλλοι έφηβοι από την Καλιφόρνια μέχρι και την Ελλάδα δήλωσαν ότι είχαν αλληλεπιδράσει με τον μακελάρη του Τέξας.

Η Cece ισχυρίζεται πως ο Ράμος αποκάλυψε πως πρόσφατα αγόρασε ένα τουφέκι και πυρομαχικά μέσω βιντεοκλήσης που είχαν τις ημέρες που προηγήθηκαν των πυροβολισμών. Οι δυο τους φέρονται να μίλησαν το πρωί του πυροβολισμού, λίγο περισσότερο από μία ώρα πριν ο Ράμος ξεκινήσει την επίθεσή του. Κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, η Cece ισχυρίζεται πως ο 18χρονος της έδειξε την ολόμαυρη στολή του. «Ima do something to her rn» (Ετοιμάζομαι να κάνω κάτι σε αυτήν) έγραψε στην Cece, ισχυριζόμενος ότι περίμενε τη γιαγιά του.



Στη συνέχεια, λίγα λεπτά αργότερα, ο Ράμος έστειλε άλλο ένα μήνυμα: «Μόλις πυροβόλησα τη γιαγιά μου στο κεφάλι», ακολουθούμενο από «Πάω να γαζώσω ένα δημοτικό σχολείο».



Το δημοτικό σχολείο στο Τέξας όπου έχασαν τη ζωή τους 19 μαθητές και δύο ενήλικες

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Cece δήλωσε στους Times ότι ενώ διάβασε τα μηνύματα όταν τα έστειλε ο Ράμος, δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε να τον πιστέψει. Στη συνέχεια, ώρες αργότερα, μόλις είδε τις ειδήσεις, λέει ότι επικοινώνησε με τις αμερικανικές αρχές. «Ίσως θα μπορούσα να είχα αλλάξει το αποτέλεσμα» δήλωσε η Cece στους «New York Times». «Απλώς, δεν μπορούσα ποτέ να μαντέψω ότι θα το έκανε πραγματικά αυτό».

Ήταν ενεργός καθημερινά και παρενοχλούσε κοπέλες διαδικτυακά

Αλλη χρήστης του Yubo, μιλώντας αποκλειστικά στη «The Sun», είπε ότι ήταν ένα από τα πολλά κορίτσια που ο Ράμος φέρεται να παρενοχλούσε διαδικτυακά. «Ήταν ενεργός κάθε μέρα και έμπαινε στη ζωή μας, επαναλαμβάνοντας τα ονόματα των κοριτσιών μέχρι να του δώσουν σημασία» δήλωσε η έφηβη, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Πρόσθεσε επίσης πως ο μακελάρης του Τέξας είχε συγκρίνει τον εαυτό του με την εκπομπή του Netflix «Don’t F@@@ with Cats», μια σειρά αληθινών εγκλημάτων, όπου μια ομάδα διαδικτυακών ντετέκτιβ εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον Καναδό ηθοποιό Luka Magnotta, το 2010.



Η έφηβη μοιράστηκε μάλιστα με τη «The Sun» μερικά στιγμιότυπα οθόνης που είχε καταφέρει να πάρει από το προφίλ του Ράμος στην εφαρμογή -και πιστεύει ότι οι ηχογραφήσεις μπορεί να υπάρχουν κάπου. Είπε ότι ήθελε να μάθει ο κόσμος πόσες πληροφορίες είχαν οι χρήστες για τον 18χρονο στην εφαρμογή. Όπως είπε: «Ο λόγος που το μοιράζομαι αυτό είναι επειδή η κοινότητα στο Yubo είδε πόσο λίγες πληροφορίες είχε ο κόσμος γι’ αυτόν και διαπιστώσαμε ότι εμείς ξέραμε πολύ περισσότερα γι’ αυτόν», είπε.



«Έχω μηνύματά του από τις αρχές του έτους, ήταν μαζί μας για πολύ καιρό. Υπάρχουν άλλες πλευρές στο Yubo, διαφορετικές κοινότητες όπου όλοι είναι γνωστοί με το όνομά τους και όλοι είναι αμοιβαίοι φίλοι μεταξύ τους. Όλοι τον γνωρίζαμε. Απλά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να καταγράψουμε τα πράγματα που έλεγε, την ώρα που τα έλεγε. Καθώς πρόκειται για μια εφαρμογή ζωντανής ροής, δεν μπορείτε να αναζητήσετε στιγμιότυπα από παλιά ή να παρακολουθήσετε κάτι που μεταδόθηκε πριν από καιρό. Όλα είναι στη στιγμή».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το μακελειό στο Τέξας, δήλωσε: «Τη στιγμή που έγινε είδηση ο πυροβολισμός, έγινε ένα live με πάνω από 200 άτομα που αντλούσαν πληροφορίες από όλους για να τις μεταβιβάσουν στην αστυνομία».