Μάικλ Μπλούμπεργκ: Ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, ξόδεψε 350 εκατ. δολ.

Πάνω από 350 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία έχει ξοδέψει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μάικλ Μπλούμπεργκ από τον περασμένο Νοέμβριο σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και ψηφιακές διαφημίσεις σε μια προσπάθεια «να αγοράσει» σύμφωνα με τους επικριτές του το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία.

«Αυτή είναι η πλουτοκρατία», σχολίασε συγγραφέας Ναόμι Κλιν πρόσφατο γράφημα του CNN για τον πακτωλό των χρημάτων που σπαταλά ο Μπλούμπεργκ έναντι των Δημοκρατικών ανθυποψηφίων του. Ουδείς άλλος έχει ξοδέψει τόσα σε διαφημίσεις όσα ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, η προσωπική περιουσία του οποίου αποτιμάται σε τουλάχιστον 60 εκατ. δολάρια. Ο επίσης δισεκατομμυριούχος Τομ Στάγιερ έρχεται μακράν δεύτερος με 178 εκατ. δολάρια, ενώ ο Σοσιαλιστής Μπέρνι Σάντερς, που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα από όλους τους διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών σε δωρεές, έχει δαπανήσει 37 εκατ. δολάρια, σχεδόν δέκα φορές λιγότερα από τον Μπλούμπεργκ.

Michael Bloomberg's campaign has now crossed $350 million in ad spending. We created this chart to show how much $$$ he is spending. His rise in the polls = proof of the power of TV advertising? pic.twitter.com/GOoqDdOYnv — Brian Stelter (@brianstelter) February 9, 2020

Λόγω της καθυστερημένης εισόδου του στην κούρσα ο Μπλούμπεργκ αντιπαρήλθε τις προκριματικές σε τέσσερις πολιτείες εστιάζοντας την προσοχή του και σπαταλώντας τεράστια ποσά στις πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια και το Τέξας, θα εκλέξουν μαζί με άλλες το ένα τρίτο των εκπροσώπων που θα ψηφίσουν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρική εκλογή κατά την «Σούπερ Τρίτη» (Super Tuesday) του ερχόμενου Μαρτίου καθώς και σε πολιτείες κλειδιά όπως το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν.



Η τακτική του Bloomberg αποδίδει

Και η τακτική του αποδίδει αφού ο Μπλούμπεργκ ανεβάζει τα ποσοστά του στις σφυγμομετρήσεις. Σύμφωνα με πανεθνική δημοσκόπηση του Quinnipiak University μεταξύ οπαδών των Δημοκρατικών και ανεξάρτητων ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς, που δημοσιεύτηκε προ ημερών, ο Μπλούμπεργκ εξασφαλίζει 15% των ψήφων στις προκριματικές, σχεδόν στην τρίτη θέση με την Ελίζαμπεθ Γουόρεν, ενώ αυξήθηκε κατά 15% το ποσοστό υποστήριξης των μαύρων ψηφοφόρων στο πρόσωπό του από τα τέλη Ιανουαρίου, την ώρα που τα αντίστοιχα ποσοστά του Τζο Μπάιντεν καταρρέουν.

Change since late Jan among blacks



Biden 27 (-22)

Bloomberg 22 (+15)

Sanders 19 (+2) https://t.co/6J4zPuvqKF — Political Polls (@PpollingNumbers) February 10, 2020

Άλλωστε ο Μπλούμπεργκ εξαρχής σκόπευε να εμφανιστεί στο εκλογικό σώμα ως αξιόπιστη εναλλακτική στον Μπάιντεν, σε περίπτωση που ο τελευταίος έπαιρνε την κατιούσα στις πρώτες προκριματικές.

Ο 77χρονος μεγιστάνας έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να ξοδέψει «όσα χρειαστούν» για να κατατροπώσει τον Τραμπ. Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν φήμες για ένα δις. δολάρια, το Fox News μιλά για δύο δισ. Άλλωστε και στο παρελθόν η στρατηγική αυτή του Μπλούμπεργκ έχει αποδώσει: το 2001, όταν διεκδικούσε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, δαπάνησε πέντε φορές περισσότερα από τους αντιπάλους του και τα κατάφερε, αφού κράτησε στα χέρια του ηνία της αμερικανικής μεγαλούπολης από το 2002 μέχρι το 2013 δαπανώντας συνολικά 650 εκατ. δολάρια σε προεκλογικές καμπάνιες σύμφωνα με το Politico.

Πυρά Σάντερς κατά Μπλούμπεργκ

O Mπέρνι Σάντερς, επικριτικός ευθύς εξ’ αρχής στην υποψηφιότητα του Μπλούμπεργκ, είπε σε συνέντευξή του στο CNN προ ημερών ότι «είναι πραγματικά παράλογο να έχουμε έναν τύπο έτοιμο να ξοδεύψει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Στο μεταξύ απέφυγε να κάνει ότι οι άλλοι Δημοκρατικοί υποψήφιοι. Δεν έκανε προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Άιοβα, το Νιου Χάμσαϊρ, τη Νεβάδα ή τη Νότια Καρολίνα, δεν ήταν αρκετά σημαντικές γι’ αυτόν αυτές οι πολιτείες. Μπορεί να αγοράσει απλά το χρίσμα με διαφημίσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων».

«Κι αυτό είναι λάθος», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το βασικό, θεμελιώδες πρόβλημα της αμερικανικής κοινωνίας, ότι οι δισκεατομμυριούχοι διαθέτουν τεράστια πλούτη και εξουσία ελέγχοντας την οικονομική και πολιτική ζωή αυτής της χώρας».

O “mini-Mike” τρομάζει τον Τραμπ

Αλλά δεν έχει εξοργίσει μόνον τους Δημοκρατικούς αντιπάλους ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτοξεύει βέλη εδώ και εβδομάδες κατά του “mini Mike”, όπως τον έχει βαφτίσει, δίνοντας την εντύπωση ενός ανθρώπου σε απόγνωση.

Mini Mike is a 5’4” mass of dead energy who does not want to be on the debate stage with these professional politicians. No boxes please. He hates Crazy Bernie and will, with enough money, possibly stop him. Bernie’s people will go nuts! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020

.@realDonaldTrump - we know many of the same people in NY. Behind your back they laugh at you & call you a carnival barking clown. They know you inherited a fortune & squandered it with stupid deals and incompetence.



I have the record & the resources to defeat you. And I will. https://t.co/fO4azmZaUg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα προσπάθησε να χλευάσει την ταχύτητα με την οποία ο Μπλούμπεργκ χτυπά με το μπαστούνι του το μπαλάκι του γκολφ…

Mini Mike is a short ball (very) hitter. Tiny club head speed. KEEP AMERICA GREAT! https://t.co/5DUj16jtZf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Ο Μπλούμπεργκ από την άλλη δεν σταματά να πετά με κάθε ευκαιρία το γάντι στον Τραμπ. Και να τον προκαλεί συνειδητά με την προβολή των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα διαλείμματα της αγαπημένης εκπομπής του Τραμπ, το “Fox and Friends”. Μάταια πιέζουν οι σύμβουλου του Ρεπουμπλικανού προέδρου τον Τραμπ να αγνοήσει τον Μπλούμπεργκ…

Ο Μπλούμπεργκ στρέφεται στα memes για να προσεγγίσει τους νέους ψηφοφόρους

Στο μεταξύ ο μεγιστάνας δεν αρκείται μόνον στην πλημμυρίδα των τηλεοπτικών διαφημίσεων, αλλά όπως ανακοίνωσε χθες η ομάδα της προεκλογικής του καμπάνιας, θα συνεργαστεί στο Instagram με ειδικούς στα “memes”, τις αστείες εικόνες που γίνονται viral στο Διαδίκτυο, στην προσπάθειά του να προσελκύσει και τους νεαρούς ψηφοφόρους. Ανάμεσα στους είναι ο @fuckjerry, ένας λογαριασμός που έχει 15 εκατομμύρια followers, οι @grapejuiceboys (2,7 εκατομμύρια) και ο @tank.sinatra (2,3 εκατομμύρια). Οι τρεις λογαριασμοί ανήρτησαν την Τετάρτη στο Istagram ψεύτικες ανταλλαγές χιουμοριστικών μηνυμάτων με τον Μπλούμπεργκ.

Σε ένα από αυτά ο 77χρονος υποψήφιος εξηγεί ότι η εγγονή του του μίλησε για έναν από τους λογαριασμούς και δηλώνει έτοιμος να ξοδέψει ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να τον εμφανίσουν ως τον πιο “cool” υποψήφιο. Τα μηνύματα αυτά συνοδεύονται από μια φωτογραφία του με σορτς και μπλουζάκι πόλο.

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπλούμπεργκ εξήγησε ότι η διαδικτυακή του εκστρατεία έχει στόχο να ανταγωνιστεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αυτός είναι πιο γνωστός για τις αναρτήσεις του στο Twitter. «Στοιχηματίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο να αγγίξουμε τους ανθρώπους και να ανταγωνιστούμε τη διαδικτυακή στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του υποψηφίου για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Ωστόσο δεν διευκρίνισε τα ποσά που θα δαπανήσει ο Μπλούμπεργκ για τη δημιουργία “memes”. Η προεκλογική εκστρατεία του ξόδεψε περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις στο Google και το Facebook πέρυσι, πολύ περισσότερα από τους αντιπάλους του για το χρίσμα αλλά και από τον Τραμπ.