Λωρίδα της Γάζας: Αντίποινα του Ισραήλ για την εκτόξευση ρουκετών

Με μαχητικά αέρος το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα, ως αντίποινα για την εκτόξευση ρουκετών μερικές ώρες πριν, από παλαιστίνιους.

Η επίθεση γνωστοποιήθηκε μέσω Twitter από τον Ισραηλινό στρατό, που αναφέρει πως έπληξαν «έναν αριθμό στόχων» σε θέσεις «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Νωρίτερα, είχαν εκτοξευτεί ρουκέτες προς την παραθαλάσσια πόλη Ασκελόν του Ισραήλ, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Σιδηρούς Θόλος». Από την απόπειρα επίθεσης με ρουκέτες, χρειάστηκε να φυγαδευτεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, μιλώντας σε συγκέντρωση.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu evacuated from campaign event after rocket fired from Gaza Strip.



The Israeli military said its air defense system, known as Iron Dome, intercepted the rocket. There were no reports of casualties.