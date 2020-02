Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι -Δύο τραυματίες, νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές στο Λονδίνο όταν ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε πολίτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής Streatham του Νότιου Λονδίνου, περίπου στις 2 μ.μ. ώρα Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, υπάρχουν δύο τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό (παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους), ενώ ο δράστης, όπως ανέφερε επίσημα η αστυνομία, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς (τρεις, κατά τις ίδιες πληροφορίες) αστυνομικών.



Η αστυνομία, που χαρακτηρίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικό, ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία γύρω στις 2 μ.μ. (σ.σ.: 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος) στο Streatham είναι νεκρός», έγραψε στο Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία.

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead

«Αντρας δέχθηκε πυροβολισμούς από ένοπλους αξιωματικούς στην Streatham. Σε αυτό το στάδιο πιστεύεται ότι ένας αριθμός ανθρώπων μαχαιρώθηκε», ανακοίνωσε νωρίτερα η Μητροπολιτική Αστυνομία, που ερευνά το συμβάν. «Το περιστατικό ανακηρύχθηκε ως συνδεόμενο με την τρομοκρατία», πρόσθεσε στο twitter.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates