Λονδίνο: Διαδηλωτές φώναζαν «παιδόφιλος» στις πύλες των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ -Ποιος ήταν ο αποδέκτης [βίντεο]

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει μια ομάδα διαδηλωτών να φωνάζει «παιδόφιλος» στις πύλες των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο.

Πάνω από τρία εκατομμύρια views συγκέντρωσε το βίντεο που καταγράφηκε σε διαδήλωση κατά της «εμπορίας παιδιών» το Σαββατοκύριακο, που οργανώθηκε μέσω Facebook από την ομάδα “Freedom For Children UK”. Οι διαδηλωτές έκαναν πορεία από την πλατεία του Κοινοβουλίου στο Κεντρικό Λονδίνο και κατέληξαν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το Σάββατο φωνάζοντας οργισμένοι συνθήματα κατά της βασιλικής οικογένειας. Ανάλογες διαδηλώσεις έγιναν και στο Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ με τους διαδηλωτές να φορούν λευκά μπλουζάκι σε ένδειξη αλληλεγγύης για τα παιδιά θύματα του trafficking.

