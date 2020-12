Συναγερμός στο Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς -Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου και εκφράζονται φόβοι για αρκετούς σοβαρά τραυματίες.

Ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής και περιπολικά έσπευσαν στο σημείο, στην περιοχή Στάμφορντ Χιλ του Λονδίνου. «Ένας μανιακός ανέβηκε μόλις τώρα με το αυτοκίνητό του στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα στο Στόουκ Νιούινγκτον. Ένα άτομο είναι σε κρίσιμη κατάσταση», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb