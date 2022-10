Βρετανία: Το καταστατικό των Τόρις σώζει τη Λιζ Τρας για έναν χρόνο -Γιατί την αποκαλούν «ΡΙΝΟ» - iefimerida.gr

Δεν έχει τέλος η πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αν και έχουν περάσει μόλις πέντε εβδομάδες από τότε που η Λιζ Τρας ανέλαβε την εξουσία, ήδη τρεις βουλευτές των Συντηρητικών δήλωσαν δημόσια χθες ότι επιθυμούν την απομάκρυνσή της από τον πρωθυπουργικό θώκο.

Σύμφωνα δε με βρετανικά δημοσιεύματα, υπολογίζονται σε 100 οι βουλευτές των Συντηρητικών που παρασκηνιακά συζητούν την καθαίρεσή της, εξετάζοντας πιθανά σενάρια αντικατάστασής της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρακτικά, αν η Βρετανίδα πρωθυπουργός δεν παραιτηθεί από μόνη της, τότε θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό του Συντηρητικού Κόμματος για να απομακρυνθεί από τη θέση της. Κι αυτό διότι το καταστατικό των Τόρις προβλέπει πως δεν επιτρέπεται η εσωκομματική διαδικασία μομφής κατά του ηγέτη τους αν δεν έχουν περάσει 12 μήνες από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω διαδικασία, θα συναντηθεί σήμερα με την κυρία Τρας για να της εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια των Συντηρητικών βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων την αποκαλούν «PINO» - Prime minister In Name Only, δηλαδή πρωθυπουργό «μόνον κατ' όνομα»...

«Αντάρτες» εντός του κόμματος

Σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί, σήμερα το πρωί ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τζέρεμι Χαντ, που ανέλαβε το υπουργείο μόλις την Παρασκευή, δήλωσε ότι σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του λεγόμενου μίνι προϋπολογισμού αποσύρονται.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να προβεί σε επιπλέον αλλαγές στον μίνι προϋπολογισμό. Αποφασίσαμε να τις ανακοινώσουμε πριν από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα, το οποίο θα έρθει στη Βουλή σε δύο εβδομάδες (31 Οκτωβρίου), για να ελαχιστοποιήσουμε τις μη χρήσιμες εικασίες», δήλωσε ο κ. Χαντ. Παράλληλα, όπως τόνισε, στόχος του είναι να αποκαταστήσει «την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα» στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αίσθηση έχει προκαλέσει ότι η κυβερνητική εγγύηση για τις τιμές της ενέργειας θα είναι καθολική τελικά μέχρι τον Απρίλιο και όχι για δύο χρόνια, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λιζ Τρας, με το που ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του Σεπτέμβρη, το πρώτο μέτρο που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους ζωής ήταν το πάγωμα των τιμών ενέργειας. Μετά τον Απρίλιο, το σχέδιο θα είναι πιο στοχευμένο και δεν θα αφορά όλα τα νοικοκυριά στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Τζέρεμι Χαντ.

Τα σενάρια της επόμενης ημέρας είναι πολλά. Κάποιοι από τους λεγόμενους «αντάρτες» επιθυμούν τα ηνία της χώρας να αναλάβουν από κοινού ο Ρίσι Σούνακ και η Πένι Μόρντοντ, δηλαδή οι δύο υποψήφιοι που ήρθαν δεύτερος και τρίτη, αντίστοιχα, στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος.

Η Πένι Μόρντοντ, πάντως, σε σημερινό της άρθρο στην εφημερίδα Daily Telegraph, δηλώνει ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και όχι σαπουνόπερα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φαβορί και ο νέος υπουργός Οικονομικών

Ένα δεύτερο σενάριο είναι να αναλάβει ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο οποίος είναι εξαιρετικά δημοφιλής όχι μόνο μέσα στο κόμμα αλλά και ευρύτερα. Το υψηλά ποσοστά δημοτικότητάς του οφείλονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γύρω από τον Γουάλας συσπειρώνονται πολλοί βουλευτές των Συντηρητικών, κυρίως του κεντρώου χώρου. Ο ίδιος πάντως εξακολουθεί να δηλώνει ότι η προσοχή του είναι στραμμένη στην υποστήριξη της Ουκρανίας, προτάσσοντας την ανάγκη για συσπείρωση εντός του κόμματος.

Τέλος, ψηλά στη λίστα των υποψήφιων διαδόχων βρίσκεται και ο νυν υπουργός Οικονομικών. Ο Τζέρεμι Χαντ θεωρείται εξαιρετικά μετριοπαθής και ούτως ή άλλως έχει διεκδικήσει την ηγεσία των Συντηρητικών δύο φορές τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος πάντως με δηλώσεις του μέσα στο Σαββατοκύριακο ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τη Λιζ Τρας, επισημαίνοντας πως η αντικατάστασή της θα επιδείνωνε το κλίμα αστάθειας.

«Έχει αλλάξει. Θέλει να κάνει κάτι που είναι πολύ δύσκολο στην πολιτική: να αλλάξει κατεύθυνση», είπε ο κ. Χαντ μιλώντας χθες στην τηλεόραση του BBC, αναφερόμενος στη Βρετανίδα πρωθυπουργό. Όπως και να 'χει, οι επόμενες εβδομάδες, αν όχι οι επόμενες ημέρες, θα είναι εξαιρετικά δύσκολες για το πολιτικό μέλλον της Λιζ Τρας.