Live: Ο Πούτιν υπέγραψε την προσχώρηση 4 περιοχών -Η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει - iefimerida.gr

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε την προσχώρηση 4 περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, μια κίνηση που αναμένεται να επιφέρει τετελεσμένα και μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου.

Η υπογραφή της προσχώρησης των Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια γίνεται μετά τα ψευδημοψηφίσματα στις 4 περιοχές της Ουκρανίας, κατά τα οποία πολίτες ψήφισαν με την απειλή όπλου, σύμφωνα με μαρτυρίες και τα οποία καταδικάστηκαν και δεν αναγνωρίζονται από το σύνολο της Δύσης.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αρνήθηκε ότι επιδιώκει την αναβίωση της Σοβιετικής Ενωσης λίγα λεπτά αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας προσαρτώνται στην Ρωσία.

Κατά την ομιλία του από το Κρεμλίνο ενώπιον εκατοντάδων μελών του πολιτικού προσωπικού της Μόσχας, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Η επιλογή των πολιτών είναι οριστική

Μεταξύ άλλων, ο Πούτιν είπε στο ακροατήριο ότι τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων είναι γνωστά και πως η επιλογή των ψηφοφόρων (διεθνώς καταδικασμένα) είναι «οριστική». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για όσους πολέμησαν σε αυτό που συνεχίζει να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση»

«Όλοι οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση είναι ήρωες. Είναι ήρωες της μεγάλης Ρωσίας». Παράλληλα κάλεσε το Κίεβο σε συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει κατηγορηθεί ότι προβαίνει σε φρικαλεότητες στις περιοχές που κατέχει.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι άνθρωποι που ζουν στα προσαρτημένα εδάφη αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας.

Προειδοποίησε τη Δύση ότι πρέπει να θυμάται ότι «οι άνθρωποι από τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και τη Ζαπορίζια γίνονται πολίτες μας, για πάντα».

«Αυτές είναι οι τέσσερις νέες περιοχές της Ρωσίας»

Αναφερόμενος στα δημοψηφίσματα που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει ότι οι κάτοικοι των τεσσάρων αυτών περιοχών που θα προσαρτηθούν στην Ρωσία, έχουν λάβει την απόφασή τους. «Τα αποτελέσματα είναι γνωστά, πολύ γνωστά» είπε. (Υπενθυμίζεται πως τα δημοψηφίσματα καταδικάστηκαν ως παράνομα από τη Δύση και τους εμπειρογνώμονες).

Οι επικεφαλής των τεσσάρων περιφερειών που θα υπογράψουν τις συνθήκες ένταξης στη Ρωσία

«Είμαι βέβαιος πως η Ομοσπονδιακή Συνέλευση θα υποστηρίξει τις τέσσερις νέες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας… γιατί αυτή είναι η βούληση εκατομμυρίων ανθρώπων», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Θα ανοικοδομήσουμε τα ερείπια σε πόλεις και χωριά»

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η Ρωσία θα προστατεύσει τη γη της με όλα τα μέσα που διαθέτει «για να παρέχει ασφαλή διαβίωση στο λαό μας». «Η Ρωσία θα ανοικοδομήσει τα ερείπια σε πόλεις και χωριά και θα αναπτύξει τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση» ανέφερε και πρόσθεσε πως θα εργαστούν για την ασφάλεια ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από «κάθε μέρος της μεγάλης πατρίδας μας. Η απόφαση του 1991 δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών. Η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ».

Κάλεσμα στο Κίεβο για διαπραγματεύσεις

Ο ρώσος πρόεδρος κάλεσε την Ουκρανία «να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες» και να διαπραγματευθεί, την ώρα που η Μόσχα ετοιμάζεται να προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιοχές, έπειτα από «δημοψηφίσματα» που έχουν καταγγελθεί από το Κίεβο και την Δύση.

«Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως το πυρ, όλες τις εχθροπραξίες και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του ενώπιον μελών του πολιτικού προσωπικού του ρωσικού κράτους στο Κρεμλίνο.

«Οι Ρώσοι δεν είμαστε ηλίθιοι, η Δύση προσπαθεί να μας διασπάσει σε κομμάτια»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε ακόμη τους ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει πολλές φορές, ότι η Δύση επιδιώκει να αποδυναμώσει τη Ρωσία.

«Πίσω στο 1991 η Δύση πίστευε ότι η ΕΣΣΔ δεν θα επιστρέψει, ή η Ρωσία δεν θα επιστρέψει, από αυτό το χτύπημα.

Και είχαμε μια τρομερή δεκαετία του 1990, ωστόσο η Ρωσία άντεξε και έγινε πιο ισχυρή και πήρε τη θέση που της αξίζει.

Αλλά η Δύση ψάχνει νέες ευκαιρίες για να μας χτυπήσει και πάντα ονειρευόταν να διασπάσει το κράτος μας σε μικρότερα κράτη που θα πολεμούν μεταξύ τους».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι η Δύση έχει «διπλά πρότυπα, τριπλά πρότυπα».

«Μας περνάνε για ηλίθιους.

Η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα και ένας μεγάλος πολιτισμός και δεν πρόκειται να συνεχίσει να ζει κάτω από αυτούς τους ψεύτικους κανόνες».

Δεν έχουν αποσαφηνισθεί τα όρια των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια που προσαρτά η Ρωσία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι μένει ακόμη να αποσαφηνισθεί αν η Ρωσία προσαρτά το σύνολο των ουκρανικών περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια ή μόνο τα τμήματά τους που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

«Σε ό,τι αφορά τα σύνορα των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, πρέπει να αποσαφηνισθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους λίγη ώρα πριν από την τελετή κατά την διάρκεια της οποίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισημοποιήσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Οι δύο άλλες περιοχές, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα προσαρτηθούν στο σύνολό τους, μετά την αναγνώριση από την Μόσχα της κυριαρχίας των αντίστοιχων φιλορωσικών αυτονομιστικών καθεστώτων στο τέλος του Φεβρουαρίου, μόλις πριν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Μόσχα ελέγχει το 72% της έκτασης της περιοχής της Ζαπορίζια, ενώ το 88% της έκτασης της Χερσώνας και η ομώνυμη πρωτεύουσά της βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα ενσωματώσει de jure και τμήματα της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο της κίνησής της να προσαρτήσει τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας.

Αν και η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το σύνολο του εδάφους της επαρχίας του Λουχάνσκ, δεν έχει τον έλεγχο παρά επί του 60% της επαρχίας του Ντονέτσκ. Οταν ο Πεσκόφ ερωτήθηκε τι θα γίνει με το τμήμα του Ντονέτσκ που διαφεύγει του ρωσικού ελέγχου, απάντησε: «Θα απελευθερωθεί». Ολόκληρη η επαρχία του Ντονέτσκ θα αποτελέσει τμήμα της Ρωσίας.