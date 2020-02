Λιβύη: Τούρκος αξιωματικός νεκρός σύμφωνα με το επιτελείο του Χαφτάρ

Σύμφωνα με το επιτελείο του στρατηγού Χάφταρ στη Λιβύη ανακοίνωσε ότι «εξοντώθηκε ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων» που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα.

Οπως αναφέρει στο twitter ο Λυβικός Εθνικός Στρατός, κατάφερε να εξουδετερώσει έναν αξιωματικό της Τουρκίας και των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ωστόσο σκληρό λόγο. «Να καείς στην κόλαση Τούρκε αξιωματικέ» αναφέρουν στο twitter.

May he burn in hell.#Turkish commander

Eliminate by the Libyan Army #LNA , #Libya #Tripoli pic.twitter.com/UXZJliYmwW