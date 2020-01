Λιβύη: Προελαύνει ο στρατός του Χαφτάρ -Μπήκε στο λιμάνι της Σύρτης [βίντεο]

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, έχουν προωθηθεί σε θέσεις γύρω από τη Σύρτη, στην προσπάθειά τους να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους.

Η κατάληψη της Σύρτης θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χάφταρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελέγχεται από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA ή ΛΕΣ) του Χάφταρ υποστηρίζει ότι κατέλαβε περιοχές γύρω από τη Σύρτη, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής βάσης αλ Καρνταμπίγια. «Κατευθυνόμαστε προς την καρδιά της πόλης για να ολοκληρώσουμε την απελευθέρωσή της», είπε ο Χάλεντ αλ Μαχτζούμπ, ένας εκπρόσωπος του ΛΕΣ.

