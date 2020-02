Λιβύη: Επίθεση σε τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Τρίπολης

Στο στόχαστρο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού μπήκε τουρκικό πλοίο που μετέφερε πολεμοφόδια στο λιμάνι της Τρίπολης, σύμφωνα με το δίκτυο του «Al Arabiya».

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του τουρκικού πλοίου με ρουκέτες, χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

Breaking: reports from #Libya that a Turkish ship docked at Tripoli port has been targeted pic.twitter.com/MsEZmZ8mmc