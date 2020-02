Λιβύη: Εκτάκτως στην Κωνσταντινούπολη ο Σάρατζ-Συναντήθηκε με Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης, Φάγεζ αλ-Σάρατζ.

Η συνάντηση έγινε, αφότου η Άγκυρα διαβεβαίωσε ότι οι δεσμεύσεις της στη Λιβύη συνδέονται με κατάπαυση του πυρός στη βορειοαφρικανική χώρα.

Η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση των δύο ηγετών, που δεν συμπεριλαμβανόταν στο επίσημο πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου, πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο Ντολμάμπαχτσε, τόνισε η τουρκική προεδρία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

