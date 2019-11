Τρόμος στο Λίβερπουλ: Κάτοικοι εντόπισαν τεράστιο «κροκόδειλο» στον δρόμο

Σοκ προκάλεσε σε κατοίκους του Λίβερπουλ ο εντοπισμός ενός τεράστιου κροκόδειλου σε δρόμο της βρετανικής μεγαλούπολης.

Μια γυναίκα που επέστρεφε από τη δουλειά της το βράδυ της Τετάρτης είδε το ερπετό και νόμισε αρχικά ότι επρόκειτο για κάποιο λούτρινο ζωάκι, προτού συνειδητοποιήσει ότι ήταν ένα είδος κροκοδείλου, που κείτονταν άψυχο και διαμελισμένο και της μπλόκαρε το δρόμο στη συνοικία Fazakerley του Λίβερπουλ.

