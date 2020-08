Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια: Αυτή η 37χρονη είναι η ηρωίδα της «επανάστασης» στη Λευκορωσία

Καζάνι που βράζει θυμίζει η Λευκορωσία, με την αντιπολίτευση να επιμένει στις καταγγελίες για νοθεία εις βάρος του επανεκλεγέντος με σταλινικά ποσοστά προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο και την κύρια αντίπαλό του να φεύγει από τη χώρα.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, εγκατέλειψε τη Λευκορωσία, που συνταράσσεται από οργισμένες διαδηλώσεις στον απόηχο των εκλογών της Κυριακής και διέφυγε στη γειτονική Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της τελευταίας σε ανάρτησή του στο Twitter. «Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια είναι ασφαλής. Βρίσκεται στη Λιθουανία», έγραψε ο Λιθουανός ΥΠ ΕΞ Λίνας Λινκεβίτσιους.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0