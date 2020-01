Κύπρος: Ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή στη Βρετανίδα για «ψευδή ομαδικό βιασμό»

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή επέβαλε το Δικαστήριο στην Κύπρο, στην 19χρονη Βρετανίδα που είχε καταγγείλει ομαδικό βιασμό το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η νεαρή Βρετανίδα παρέμενε στην Κύπρο από το περασμένο καλοκαίρι με αποτέλεσμα να χάσει το ακαδημαϊκό έτος στη χώρα της. Παράλληλα, της επιβλήθηκαν 140 ευρώ ως έξοδα του δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου έγινε εν μέσω διαμαρτυριών από οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και πλήθους δημοσιογράφων πολλοί εκ των οποίων από τη Βρετανία.

Η 19χρονη Βρετανίδα είχε καταδικαστεί για ψευδή καταγγελία ομαδικού βιασμού από Ισραηλινούς τουρίστες στην Αγία Νάπα. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης η νεαρή θα αναχωρήσει άμεσα για τη χώρα της ενώ μιλώντας στο BBC οι δικηγόρος της σημείωσε ότι θα ασκηθεί έφεση για την απόφαση.

The lawyer of a British teenager given a 4 month suspended sentence after being accused of lying about a rape claim, tells #BBCBreakfast the teen is aware of the international support she's received.

More here: https://t.co/mGEt4qOALP pic.twitter.com/yy3ZeqxBME