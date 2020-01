Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης βοηθά οδηγό να απεγκλωβιστεί από το όχημά του μετά από τροχαίο [βίντεο]

Τον γύρο των ΜΜΕ έκανε η φωτογραφία που δείχνει τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο, να βοηθά στον απεγκλωβισμό οδηγού.

Ο Κουόμο βρισκόταν σε μεγάλο εθνικό δρόμο, όταν έγινε ένα τροχαίο ατύχημα με ένα βαν και αυτοκίνητα. Ενώ βρισκόταν μαζί με το προσωπικό του, έπεσε πάνω στο τροχαίο, όπου ένα από τα οχήματα όπου βρισκόταν ακόμη μέσα ο οδηγός, ήταν οριακά στο να αναποδογυρίσει. Έτσι, κατέβηκε ο ίδιος από το αυτοκίνητο που βρισκόταν και μαζί με το προσωπικό του που ήταν μαζί του, πήγαν να βοηθήσουν τον οδηγό να βγει από το όχημα. Έτσι και έγινε, με έναν άλλο μάρτυρα του τροχαίου να απαθανατίζει τη στιγμή με ένα βίντεο.

Video shows Gov. Andrew Cuomo helping free a man who was stuck in a van turned on its side in an accident on a busy highway in New York https://t.co/sjf37ZS3Pd pic.twitter.com/QvKKMVMVWV