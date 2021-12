Κρις Νοθ: Ξέθαψαν καταγγελίες από το 1995 για τον Mr Big -Πρώην σύντροφός του τον κατηγόρησε ότι την ξυλοκόπησε | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η Μπέβερλι Τζόνσον, supermodel και πρώην σύντροφος του Κρις Νοθ, τον κατηγόρησε ότι την ξυλοκόπησε και πως την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του 1995, όπως αποκάλυψε άρθρο εφημερίδας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το άρθρο, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά στο The National Enquirer, κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του Instagram Diet Prada αφού ο 67χρονος σταρ του Sex and the City, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το άρθρο, η Τζόνσον, τώρα 69 ετών, ισχυρίστηκε στα δικαστικά έγγραφα ότι ο Κρις Νοθ, με τον οποίο έβγαινε μεταξύ 1990 και 1995, «την ξυλοκόπησε» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, με την ίδια να δέχεται και απειλές θανάτου ενώ της τηλεφωνούσε «25 φορές την ημέρα». Επίσης, απείλησε να την παραμορφώσει ενώ «ορκίστηκε να σκοτώσει τον σκύλο της».

Το δημοσίευμα με τους ισχυρισμούς της Μπέβερλι Τζόνσον για τον Κρις Νοθ/ Φωτογραφία: Ιnstagram/ diet_panda

Μέρος του δημοσιεύματος με τους ισχυρισμούς της Μπέβερλι Τζόνσον για τον Κρις Νοθ/ Φωτογραφία: Ιnstagram/ diet_panda

Το δημοσίευμα ανέφερε τότε ότι η Μπέβερλι είπε σε έναν φίλο της το εξής: «Ποτέ δεν φοβήθηκα τόσο στη ζωή μου. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος που κάποτε ήταν τόσο τρυφερός και γλυκός, θα μπορούσε να μετατραπεί σε αυτόν τον μαινόμενο άγριο άνθρωπο».

Η Τζόνσον φέρεται επίσης, να προσπάθησε να πάρει περιοριστικά μέτρα κατά του Νοθ, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στον ρόλο του ντετέκτιβ Μάικ Λόγκαν στη δημοφιλή αστυνομική εκπομπή «Law & Order» εκείνη την εποχή. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκαν ποτέ ποινικές διώξεις εναντίον του Κρις Νοθ.

Η Μπέβερλι Τζόνσον/ Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Τι υποστήριξε ο Κριθ Νοθ το 1995 στις κατηγορίες της Μπέβερλι Τζόνσον

Στη δήλωσή του που έκανε τότε, ο Νοθ αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν το 1995 από την Τζόνσον, λέγοντας το εξής: «Δεν υπάρχει βάση για τους ισχυρισμούς που έκανε η κ. Τζόνσον το 1995».

Ο Κρις Νοθ με τη σύζυγό του Τάρα Γουίλσον/ Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Η Μπέβερλι Τζόνσον είχε καταγγείλει και τον επαγγελματία παίκτη του γκολφ ότι την ξυλοκόπησε και την απειλούσε

Πάντως, σύμφωνα με τη Daily Mail, οι κατηγορίες της εναντίον του Νοθ επανεμφανίστηκαν και το 2009, όταν η Τζόνσον κατηγόρησε τον επαγγελματία παίκτη του γκολφ Μαρκ Μπερκ, ότι την ξυλοκόπησε και ότι την απείλησε να τη σκοτώσει, έναν ισχυρισμό που ο αθλητικός αστέρας αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Ο Μπερκ «απάντησε» στην Τζόνσον με αγωγή, κατηγορώντας την ότι είπε ψέματα και δηλώνοντας τις προθέσεις του να ζητήσει από τον Νοθ να καταθέσει εκ μέρους του.

Σύμφωνα με τη Daily Express, ο Μπερκ είπε τότε: «Η Μπέβερλι είναι μια ασταθής γυναίκα. Με κατηγόρησε ότι απείλησα ότι θα κόψω τον λαιμό τον δικό της και του σκύλου της. Ήταν εντελώς στημένο. Η Μπέβερλι κατηγόρησε επίσης, τον Κρις για κάθε είδους κακοποίηση, αλλά ποτέ δεν απαγγέλθηκαν ποινικές διώξεις εναντίον του. Τώρα θα αναγκαστεί να καταθέσει εναντίον της στο δικαστήριο μου και η αλήθεια θα βγει επιτέλους».

Οι νέες κατηγορίες δύο γυναικών κατά του Κρις Νοθ

Στο ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, δύο γυναίκες, που δεν κατονομάζονται (χρησιμοποιούν ψευδώνυμα), ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν από τον ηθοποιό στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, το 2004 και το 2015. Και οι δύο είπαν ότι η επιστροφή του Νοθ στην τηλεοπτική σειρά πυροδότησε αναμνήσεις από τις εμπειρίες τους μαζί του.

Η μία από τις γυναίκες, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ζόι», είπε ότι ήταν 22 ετών όταν γνώρισε τον Νοθ, το 2004, ενώ εργαζόταν για μια εταιρεία που συνεργαζόταν με διασημότητες. Υποστήριξε ότι εκείνος την προσκάλεσε στην πισίνα του συγκροτήματος κατοικιών όπου διέμενε και αργότερα τη φίλησε και έκανε σεξ μαζί της, παρά τη θέλησή της.

Η δεύτερη γυναίκα, η «Λίλι», ήταν σερβιτόρα σε νάιτ κλαμπ της Νέας Υόρκης όταν ο Νοθ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, το 2015. Αργότερα, πήγε στο διαμέρισμά του και έκαναν σεξ, αλλά έφυγε αισθανόμενη «σαν να την έχουν βιάσει».

Καμία από τις δύο γυναίκες δεν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία εκείνη την περίοδο.

Η απάντηση του «Μίστερ Μπιγκ»

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Κρις Νοθ, ο οποίος έγινε γνωστός κυρίως από τον ρόλο του «Μίστερ Μπιγκ» στη σειρά Sex and the City, διέψευσε δημοσίευμα του Hollywood Reporter σύμφωνα με το οποίο κακοποίησε σεξουαλικά δύο γυναίκες, το 2004 και το 2015.

Ο Νοθ υποστηρίζει ότι οι επαφές που είχε με τις δύο γυναίκες ήταν συναινετικές. «Οι κατηγορίες σε βάρος μου από άτομα που συνάντησα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Το ''όχι'' σημαίνει πάντα ''όχι'' και αυτή είναι μια γραμμή την οποία δεν περνώ. Οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

«Είναι δύσκολο να μην αναρωτηθείς για το χρονικό διάστημα που εμφανίζονται αυτές οι ιστορίες. Δεν ξέρω στα σίγουρα γιατί εμφανίστηκαν τώρα, όμως ξέρω αυτό: δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες», συμπλήρωσε ο 67χρονος Νοθ.