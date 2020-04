Επέστρεψε στην Κούβα έπειτα από 60 χρόνια για να πεθάνει από κορωνοϊό -Ηταν θείος της Μαρίας Τερέζας του Λουξεμβούργου

View this post on Instagram

C’est avec une grande tristesse que Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse font part du décès de Monsieur Victor Batista Falla, oncle de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse et dernier frère vivant de sa mère. Monsieur Victor Batista Falla, qui résidait à Madrid, était parti visiter son pays natal, Cuba, où il n’était pas retourné depuis 60 ans. Il y est décédé ce dimanche de Pâques à l’âge de 87 ans du COVID-19. Victor Batista Falla était un éditeur reconnu et l’un des plus grands mécènes de la littérature cubaine en exil. Son décès est une grande perte pour toute la famille de S.A.R. la Grande-Duchesse.