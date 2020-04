Κορωνοϊός: Ο Τραμπ εμπόδισε τον δρ. Φαούτσι να απαντήσει σε ερώτηση για την υδροξυχλωροκίνη [βίντεο]

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επαινέσει ένα φάρμακο για την ελονοσία που ονομάζεται υδροξυχλωροκίνη ως πιθανή θεραπεία για τη νόσο Covid-19 που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός.

Ωστόσο, οι ιατρικοί σύμβουλοί του ήταν κάπως πιο επιφυλακτικοί ως προς αυτό, λέγοντας επανειλημμένα ότι δεν έχουν υπάρξει μελέτες που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της υδροξυχλωροκίνης.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε ξανά το φάρμακο, όταν όμως δημοσιογράφος ζήτησε την άποψη του δρ. Άντονι Φαούτσι, ενός από τους πιο έμπειρους λοιμωξιολόγους των ΗΠΑ για αυτό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρενέβη και δεν τον άφησε να απαντήσει.

Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο ότι ο δρ. Φαούτσι έχει απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα περίπου 15 φορές και δεν χρειαζόταν να το ξανακάνει. Το βίντεο από τη στιγμή κάνει ήδη τον γύρω των κοινωνικών δικτύων.

"I answered this 15 times. You don't have to answer." -- Trump prevents Dr Fauci from answering a question about hydroxychloroquine pic.twitter.com/8R1K1hDsaX