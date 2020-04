Κορωνοϊός -ΗΠΑ: Τρόφιμα, βιβλία, χαρτιά τουαλέτας στην άκρη του δρόμου για όποιον έχει ανάγκη [εικόνες]

Μικρα ντουλάπια στην ύπαιθρο με τρόφιμα και άλλα αναγκαία ξεφυτρώνουν την εποχή του κορωνοϊού.

Οι Μικρές Ελεύθερες Βιβλιοθήκες έχουν στηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Μκρά ντουλαπάκια, μπροστά σε σπίτια, στα πάρκα ή άλλους δημόσιους χώρους, στα οποία αφήνουν βιβλία που έχουν διαβαστεί για να τα διαβάσει και κάποιος άλλος. Το μότο είναι «Πάρε ένα βιβλίο, άφησε ένα βιβλίο».

Στην Ελλάδα, κόσμος αφήνει σε πολλά σημεία διαβασμένα βιβλία, ώστε να συναντήσουν έναν άλλον αναγνώστη. Τώρα, σε καιρούς πανδημίας, οι «Little Free Libraries» στις ΗΠΑ μετατρέπονται σε «Little Free Panties», μικρά ή μεγαλύτερα ντουλαπάκια στην άκρη των δρόμων με τρόφιμα και άλλα αναγκαία.



Πρωτοπόρος της σημερινής τάσης μαζικής μετατροπής ήταν η Τζέσικα Μακλάρντ, η οποία ξεκίνησε το δικό της «ντουλαπάκι με τρόφιμα», το 2016, έξω από το σπίτι της στην Πολιτεία του Άρκανσο. Τώρα, με την πανδημία να προκαλεί ελλείψεις σε τρόφιμα, χαρτί υγείας και υλικά καθαρισμού, η τάση αυτή εξαπλώνεται καθώς υπάρχει κόσμος που διαλέγει να μοιράζεται αντί να συσσωρεύει.

Η χρήστης του Twitter @smashleyhamer γράφει ότι είδε στη γειτονιά της στο Σικάγο ταμπέλα που έγραφε: «Για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας που επηρεάζονται από τον Covid-19, αυτή η Litte Free Library μετατρέπεται σε Little Free Pantry. Πάρτε ότι χρειάζεστε και αν μπορείτε παρακαλούμε χαρίστε αυτό που μπορείτε να στερηθείτε!».

Η χρήστης @CaffeinatedFae - δηλώνει book blogger - τουίταρε: «Η οικογένειά μου έχει περισσευούμενο χαρτί υγείας και κατά συνέπεια αποφασίσαμε να μοιραστούμε λίγο, στο Little Free Pantry έξω από τη δουλειά μου. Σκέφτηκα ότι είναι κάτι μικρό που μπορώ να κάνω. Ελπίζω να βοήθησε κάποιον. #dogwood#ToiletPaperApocalypse».

Ενθουσιασμένος με την έκταση που παίρνει η καινούργια τάση είναι και ο Greig Metzger, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης «Little Free Libraries» και προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για μετατροπή των μικρών ντουλαπιών με βιβλία σε μικρά ντουλάπια με τρόφιμα και άλλα αναγκαία.

#minipantries don’t have to look any particular way and can be implemented on the fly for cheap. #feedyourneighbors #coronavirus #COVID19 #minipantrymovement #littlefreepantry #blessingbox pic.twitter.com/hgTgXogbeH