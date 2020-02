Με τη βία μεταφέρονται σε καραντίνα κάτοικοι της Κίνας που έχουν σύμφωνα με τις αρχές συμπτώματα του κορωνοϊού.

Οσοι αντιστέκονται μεταφέρονται δια της βίας. Ενώ ακόμη και ύποπτα κρούσματα στην επαρχία Κουμπέι, τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση

Δείτε το βίντεο:

More craziness from the quarantine zone in China. #coronavirus pic.twitter.com/QNWZGooZ8a