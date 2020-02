Κορωνοϊός: Σοκάρουν τα πρόσωπα των νοσηλευτών στην Ουχάν -Δεν προλαβαίνουν να φάνε, κοιμούνται στο πάτωμα [εικόνες]

Αποκαρδιωτικές είναι οι φωτογραφίες των νοσηλευτών στα νοσοκομεία της Ουχάν, πόλης στην οποία ξεκίνησε ο κορωνοϊός, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Oι εικόνες οι οποίες τείνουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις θυσίες που κάνουν γιατροί και νοσηλευτές στην Ουχάν για να φροντίζουν τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πολλοί εργαζόμενοι είναι τόσο εξαντλημένοι με τη λήξη της βάρδιας, που κοιμούνται στις καρέκλες και τα πατώματα των νοσοκομείων μέχρι να έρθει η ώρα για να πιάσουν ξανά δουλειά.

Τις περισσότερες φορές είναι τέτοιος ο φόρτος εργασίας που δεν υπάρχει χρόνος για φαγητό και… τουαλέτα.

