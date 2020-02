Κορωνοϊός: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη – Κινέζος τουρίστας στη Γαλλία

Το πρώτο θύμα του νέου κορωνοϊού εκτός Ασίας καταγράφηκε στην Ευρώπη με τον θάνατο ενός Κινέζου τουρίστα στη Γαλλία.

Η υπουργός Υγείας της χώρας, Ανιές Μπουζίν, επιβεβαίωσε ότι ο 80χρονος τουρίστας είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο στο Παρίσι. «Ένας Κινέζος τουρίστας από την επαρχία Χουμπέι, που έφτασε στη Γαλλία στις 16 Ιανουαρίου, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Bichat του Παρισιού, μέχρι τις 25 του μήνα. Στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στην εντατική», ανέφερε η υπουργός. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες και η κόρη του, αλλά η κατάστασή της βελτιώνεται. Ο τουρίστας είχε φθάσει στις 16 Ιανουαρίου στη Γαλλία και από τις 25 του περασμένου μήνα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε καραντίνα στην εντατική.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα, ανάμεσά τους και Βρετανοί που κόλλησαν τον ιό από τον συμπατριώτη της Στιβ Γουόλς, ο οποίος είχε παραστεί σε επιχειρηματικό συνέδριο στη Σιγκαπούρη και επέστρεψε στην πατρίδα του, αφού προηγουμένως έκανε στάση σε θέρετρο σκι στις Γαλλικές Άλπεις. 66.492 κρούσματα του κορωνοϊού έχουν επιβεβαιωθεί σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, περιλαμβανομένου και του πρώτου στην Αφρική. Στην Κίνα ο αριθμός των νεκρών έφθασε τους 1.523. Μόνον τρεις θάνατοι είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα εκτός της ηπειρωτικής Κίνας: στις Φιλιππίνες, το Χονγκ και την Ιαπωνία.

67 νέα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο που παραμένει σε καραντίνα στην Ιαπωνία

Την ίδια ώρα άλλοι 67 άνθρωποι από το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess στην Ιαπωνία βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας Κατσουνόμπου Κάτο.

Νωρίτερα σήμερα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν αεροσκάφος στην Ιαπωνία για να μεταφέρει πίσω τους Αμερικανούς επιβάτες από το Diamond Princess, που βρίσκεται σε καραντίνα και που έχει συγκεντρωμένα τα περισσότερα κρούσματα του νέου ιού εκτός Κίνας.

Η Κίνα πεπεισμένη ότι η επιδημία του κορωναϊού θα τελειώσει σύντομα



Στο μεταξύ ο υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Κίνας , Τσιν Γκανγκ δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο είναι πεπεισμένο ότι η επιδημία του κορωναϊού θα τελειώσει σύντομα και θα έχει προσωρινό μόνο αντίκτυπο στην οικονομία. «Ο αντίκτυπος της επιδημίας στην κινεζική οικονομία θα είναι βραχυπρόθεσμος και προσωρινός», δήλωσε ο Τσιν στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Όταν τελειώσει η επιδημία, η υποτονική καταναλωτική ζήτηση θα απελευθερωθεί γρήγορα και η οικονομία θα ανακάμψει δυνατά».

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για εξάπλωση του κορωνοϊού στην Αφρική

Aπό την πλευρά του ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς προειδοποιήσει ότι ο νέος κορωνοϊός μπορεί να φέρει τον κόσμο «σε πολύ άσχημη θέση». «Αποτελεί μια τεράστια πρόκληση», τόνισε σε συνέδρια της American Association for the Advancement of Science στο Σιάτλ.

«Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε γι’ αυτή την επιδημία και πολλά που γνωρίζουμε και τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να έχει πολύ δραματική εξέλιξη, ιδιαίτερα αν εξαπλωθεί σε περιοχές όπως στη νότια Αφρική ή τη νότια Ασία», τόνισε. Και πρόσθεσε. «Αν φτάσει αυτή η ασθένεια στην Αφρική θα λάβει πού δραματικότερες διαστάσεις απ’ ό,τι στην Κίνα».