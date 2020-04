Κορωνοϊός: Πέθανε η μητέρα γνωστού παίκτη του NBA χτυπημένη από τον ιό

Η μητέρα του άσου του NBA, Καρλ Άντονι Τάουνς «έφυγε» από τη ζωή, νικημένη από τον κορωνοϊό.

Η Τζάκι Τάουνς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο εδώ και μέρες, με τον άσο των Μινεσότα Τίμπεργουλβς να μιλά ανοιχτά στο διαδίκτυο για την περιπέτειά της, όσο ήταν νοσηλευόμενη, ζητώντας από τον κόσμο να μην πάρει αψήφιστα την πανδημία.

The NBA family mourns the passing of Jacqueline Cruz, loving mother to Karl-Anthony Towns.

Jacqueline was beloved around the NBA and a great source of strength and inspiration for her family.

We extend our deepest condolences to the Towns family during this difficult time. pic.twitter.com/iPiM2c7EeN