Κορωνοϊός -Παναμάς: Αστυνομικοί τραγουδούν στο δρόμο σαν επαγγελματίες για να διασκεδάσουν τον κόσμο [βίντεο]

Ένστολοι αστυνομικοί στον Παναμά, εξοπλισμένοι με μάσκες και γάντια, τραγούδησαν χθες Κυριακή σε συνοικία της πρωτεύουσας της χώρας για να διασκεδάσουν τους κατοίκους που βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού.

Υπό τα βλέμματα των ενθουσιασμένων κατοίκων που βγήκαν στα μπαλκόνια μιας μεγάλης πολυκατοικίας στη συνοικία Σαν Φρανσίσκο, οι αστυνομικοί τραγούδησαν επί 20 λεπτά, ανάμεσά τους το Amor y control (Αγάπη και έλεγχος) και Patria (Πατρίδα) του Παναμέζου τραγουδιστή Ρουμπέν Μπλάντες αλλά και το We are the champions του βρετανικού συγκροτήματος Queen. Οι κάτοικοι, κάποιοι από τους οποίους κρέμασαν σημαίες του Παναμά, χόρεψαν στα μπαλκόνια τους στον ρυθμό των τραγουδιών. Δείτε το τραγούδι των αστυνομικών

«Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούμε όλοι, βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους, σε έναν περιορισμένο χώρο και προσπαθούμε να τους προσφέρουμε λίγη χαρά, ελπίδα, πίστη», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας Φελίπε Κρους.

«Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι και σκοτώσουμε τον κορωνοϊο και όχι το αντίθετο», πρόσθεσε.

87 θάνατοι στον Παναμά από κορωνοϊό

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, στον Παναμά υπάρχουν περίπου 3.400 επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας covid-19 και 87 θάνατοι.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της ασθένειας η κυβέρνηση του Παναμά έχει θέσει τους πολίτες σε αυστηρή καραντίνα. Τις Κυριακές απαγορεύεται να βγουν από τα σπίτια τους, ενώ την υπόλοιπη εβδομάδα η κυκλοφορία είναι πολύ περιορισμένη και καθορίζεται βάσει του φύλου και του αριθμού ταυτότητας των πολιτών.