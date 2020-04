Κορωνοϊός: Οι οπαδοί της Αταλάντα πλήρωσαν για δημιουργία προσωρινού νοσοκομείου στο Μπέργκαμο [βίντεο]

Η πόλη του Μπέργκαμο στην Ιταλία έχει χτυπηθεί όσο καμία άλλη στην Ευρώπη, από τον κορωνοϊό.

Πάνω από 1.000 έχασαν την ζωή τους, ενώ πάνω από 7.000 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πόλη της Λομβαρδίας. Ο ιός εξαπλώθηκε γρήγορα, με ορισμένους γιατρούς να θεωρούν πως πιθανότατα η αιτία του κακού να ήταν οι οπαδοί της ομάδας ποδοσφαίρου της Αταλάντα, οι οποίοι είχαν πάει κατά χιλιάδες στο Μιλάνο, όπου είχε αρχίσει να εξαπλώνεται ο κορωνοϊός πριν καταλάβει κανείς την σοβαρότητα της κατάστασης, προκειμένου να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στο Champions League με την Βαλένθια.

Η οπαδοί της Αταλάντα, ενάμιση μήνα μετά, συγκέντρωσαν χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν στην κατασκευή ενός προσωρινού νοσοκομείου, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες για την φιλοξενία ασθενών, καθώς τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της πόλης, έχουν γεμίσει.

Και χθες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο κέντρο που μετατρέπεται σε προσωρινό νοσοκομείο, όπου τοποθετήθηκαν τα κρεβάτια και αναμένεται πλέον ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός. Κατάφεραν, μαζί με άλλους τοπικούς φορείς, να συγκεντρώσουν τα χρήματα και ολοκληρώθηκε το προσωρινό νοσοκομείο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

One week after the temporary hospital in #Bergamo is ready #bergamononsiferma #bergamomolamia #ultras pic.twitter.com/Xobm4zKaEj