Κορωνοϊός: Η απίστευτη γκάφα του Ολλανδού πρωθυπουργού -Ζήτησε να αποφεύγονται οι χειραψίες, αλλά έκανε ο ίδιος [βίντεο]

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είχε μόλις βγει ζωντανά στην τηλεόραση για να προτρέψει τα 17 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη χώρα να μην κάνουν χειραψία προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορωνοϊού όταν παρέβη τον ίδιο κανόνα.

«Από εδώ και πέρα σταματήστε τις χειραψίες», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. «Μπορείτε να χτυπάτε πόδια ή αγκώνες, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε (…) αλλά από σήμερα σταματήστε τις χειραψίες», σημείωσε σε δηλώσεις του.

Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα υπέπεσε σε σφάλμα. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός έκανε ενθουσιωδώς χειραψία με τον Γιάαπ φαν Ντίζελ, επικεφαλής του Ολλανδικού Κέντρου Ελέγχου Μολυσματικών Ασθενειών.

The Dutch prime minister, Mark Rutte, told the country’s 17 million residents to stop shaking hands to help combat coronavirus, then immediately broke the new rule😂 pic.twitter.com/Mn1TSusNJT