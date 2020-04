O Μπιλ Γκέιτς υπερασπίζεται την Κίνα: Το Πεκίνο έκανε πολλά σωστά πράγματα στην αρχή της πανδημίας

Την αντίδραση της Κίνας στην πανδημία του νέου κορωνοϊού υπερασπίστηκε ο Μπιλ Γκέιτς, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «έκανε πολλά σωστά πράγματα στην αρχή» και ότι η κριτική σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της ασιατικής χώρας συνιστά «περισπασμό» από την ουσία του προβλήματος.

Την ώρα που εντείνονται τα πυρά κατά της Κίνας και οι κατηγορίες για απόπειρα συγκάλυψης της επιδημίας, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft τόνισε μιλώντας στο CNN, ότι «η Κίνα έκανε πολλά πράγματα σωστά στην αρχή, όπως κάθε χώρα όπου πρωτοεμφανίζεται ένας ιός.» Υποστήριξε δε ότι είναι πολύ νωρίς να μιλά κανείς για το αν θα πρέπει να πέσει το φταίξιμο στο Πεκίνο για την πανδημία του κορωνοϊού κι ότι λέχθηκαν «ανακριβή και άδικα πράγματα» εις βάρος της Κίνας.

Ο Γκέιτς, που έπλεξε σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung το εγκώμιο της Άνγκελα Μέρκελ για τη στάση της στην κρίση του κορωνοϊού, τόνισε ότι οι ΗΠΑ χειρίστηκαν «ιδιαίτερα άσχημα» την υπόθεση σε σύγκριση με άλλες χώρες που περιόρισαν τις οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Bill Gates claims that criticisms of how China lied and covered up the coronavirus is a “distraction”: “China did a lot of things right at the beginning … they avoided the incredible economic pain … I think there’s a lot of incorrect and unfair things said”



