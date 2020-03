«Θερίζει» ζωές ο κορωνοϊός στο Μπέργκαμο της Ιταλίας: Κηδείες θυμάτων κάθε μισή ώρα!

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, που βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας, κηδεύουν κάθε μισή ώρα από ένα θύμα του φονικού κορωνοϊού!

146 νεκρούς θρηνεί την τελευταία εβδομάδα το Μπέργκαμο, με το νεκροτομείο της πόλης της Λομβαρδίας, να είναι κατάμεστο και τις σορούς πολλών θυμάτων να φυλάσσονται σε ναούς εν αναμονή της εξοδίου ακολουθίας! Ο κορωνοϊός, που σαρώνει την Ευρώπη, έπληξε ιδιαίτερα την Ιταλία, όπου ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τα 1.400 και εκείνος των κρουσμάτων τις 21.000 λόγω της ανεύθυνης, όπως καταγγέλλουν οι Αρχές, συμπεριφοράς πολλών πολιτών που έχουν ακόμη κοινωνικές επαφές, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.

a very sad record for Italy today we hit 250 #covid19 deaths. In #bergamo there is a funeral every half an hour (parents can’t be present it’s strictly forbidden can you imagine?)love and support those parents who cannot say goodbye to their beloved passed away 🖤🙏 #coronavirus pic.twitter.com/1LaRV7GcgQ

Αρκετές πόλεις της περιφέρειας της Λομβαρδίας, ανάμεσά τους και το γραφικό Μπέργκαμο, που απέχει μόλις 60 χλμ. από το Μιλάνο, έχουν πληγεί ιδιαίτερα. «Είμαστε αντιμέτωποι με μια έκτακτη ανάγκη, δεν χωρά αμφιβολία. Έχουμε κηδεία κάθε μισή ώρα», λέει ο δημοτικός σύμβουλος Τζιάκομο Αντζελόνι, αρμόδιος για τη λειτουργία του νεκροταφείου της πόλης. «Είχαμε 18 κηδείες το Σάββατο, 44 την Κυριακή και τη Δευτέρα, 33 την Τρίτη και 51 τγβ Τετάρτη. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε το νεκροταφείο και χρησιμοποιούμε ναούς ως προσωρινά νεκροτομεία. Ευχαριστώ τα μέλη του προσωπικού του δήμου για όσα κάνουν ενόψει αυτής της τραγωδίας», πρόσθεσε.

Ενδεικτικό της δραματικής κατάστασης που επικρατεί λόγω του κορωνοϊού στο Μπέργκαμο είναι και ένα ανατριχιαστικό βίντεο, όπου ένας άνδρας παρουσιάζει το πρωτοσέλιδο της τοπικής εφημερίδας L’ Eco di Bergamo με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου -όταν είχαν καταγραφεί μόνον τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που προκαλεί ο κορωνοϊός - και μετά ξεφυλλίζει την εφημερίδα δείχνοντας μιάμιση σελίδα με αναγγελίες κηδειών.

Graphs are useful but to really get what that rising curve is, have a look at the obituaries page of this Bergamo daily newspaper, comparing one from February with one from now pic.twitter.com/78mgZseyVt